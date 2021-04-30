Укрзалізниця розпочала електрифікацію напрямку Ковель — Держкордон

АТ «Укрзалізниця» розпочала роботи з електрифікації 94-кілометрового напрямку Ковель — Ізов — Держкордон, а основні роботи заплановано розпочати влітку.

Як передає Укрінформ, про це розповів в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

«Наразі це один із наймасштабніших та найважливіших проєктів, що дозволить збільшити експортний потенціал нашої країни. Крім того, електрифікація залізниці є актуальною на фоні зростання цін на дизельне пальне, а також це енергонезалежність країни», — зазначив керівник Укрзалізниці.

Завдяки електрифікації Укрзалізниця зможе збільшити на дільниці вагу вантажних поїздів із 4,6 тис. до 6 тис. тонн, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів. Водночас на дільниці Ковель — Ізов — Держкордон буде реконструйовано понад 11 км колій, капітально відремонтовано понад 7 км колій та оновлено середнім ремонтом майже 6 км. Також залізничники відремонтують 6 платформ та 18 службових будівель.

«Окрім річного економічного ефекту, який обчислюється в сумі понад 200 млн грн, досягнемо зменшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу на 12 тис. тонн на рік та значного зменшення рівня шуму», — додав Юрик.

Читайте також: Укрзалізниця оприлюднила перелік найпопулярніших рейсів на травневі свята

Основним вантажопотоком за цим напрямком є експортна залізорудна сировина, що прямує з підприємств регіону Кривого Рога на металургійні підприємства у Польщі. Наразі маршрут цього вантажопотоку пролягає електрифікованими напрямками до станції Ковель, а далі вантаж перевозиться на дизельній тязі за напрямком Ковель — Ізов — Держкордон, що є найбільш затратною частиною цього маршруту.

«Завдяки електрифікації вказаного маршруту ми бачимо в майбутньому не тільки збільшення перевезень у напрямку Польщі, але й збільшення транзитного вантажопотоку територією України, що позитивно відобразиться на доходній частині компанії та економіці країни в цілому», — зауважив очільник компанії.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця в ході електрифікації напрямку Ковель — Ізов — Держкордон незабаром почне будівництво стаціонарної тягової підстанції на станції Ковель.