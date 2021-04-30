Вітренко хоче обговорити ціни на газ із Галущенком

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко хоче обговорити з міністром енергетики Германом Галущенком шляхи зниження внутрішніх цін на енергоносії.

Про це керівник компанії повідомив у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу.

Вітренко зазначив, що, перебуваючи на посаді очільника енергетичного відомства, він добре розумів, що в Україні існують проблеми з енергетичною бідністю та з енергоефективністю. І під час першого після перепризначення засідання наглядової ради Нафтогазу новопризначений керівник компанії обґрунтовував свою позицію стосовно того, що для національної компанії завжди важливо розуміти національні завдання.

«А у цій сфері вони якраз і пов’язані із забезпеченням підвищення рівня енергоефективності. Щоб не марнувалася енергія, зокрема газ, щоб люди могли реально сплачувати за спожитий ресурс. Друге питання — спроможність населення сплачувати за тарифом. І тільки третє — сама ціна», - сказав Вітренко.

Він пояснив, що просто виставляти ціну, механізм формування якої людям незрозумілий, яка є непрозорою і непідйомною для споживачів, яка не стимулює до підвищення енергоефективності, - це зовсім не державний підхід.

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Як повідомляв Укрінформ, поміж чинників, що сприятимуть зниженню цін на газ, Вітренко назвав збільшення власного газовидобутку, максимальне скорочення й забезпечення прозорості ланцюжка надходження ресурсу до споживачів, продовження юридичного тиску на російський Газпром, аби зрештою знизилися ціни на європейському ринку, звідки Україна імпортує частину газу для внутрішнього споживання.

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Також повідомлялося, що, виступаючи у парламенті, новий глава Міненерго Герман Галущенко запевнив, що шукатиме можливості зниження вартості енергоресурсів для побутових споживачів. Він наголосив, що тарифи на електроенергію та газ потрібно не збільшувати, а шукати шляхи, як їх зменшити для вразливих верств населення. Він підкреслив, що для цього є можливості та ресурси, але робити це можна ринковими методами, а не адміністративними.