Вітренко хоче обговорити ціни на газ із Галущенком
Про це керівник компанії повідомив у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу.
Вітренко зазначив, що, перебуваючи на посаді очільника енергетичного відомства, він добре розумів, що в Україні існують проблеми з енергетичною бідністю та з енергоефективністю. І під час першого після перепризначення засідання наглядової ради Нафтогазу новопризначений керівник компанії обґрунтовував свою позицію стосовно того, що для національної компанії завжди важливо розуміти національні завдання.
«А у цій сфері вони якраз і пов’язані із забезпеченням підвищення рівня енергоефективності. Щоб не марнувалася енергія, зокрема газ, щоб люди могли реально сплачувати за спожитий ресурс. Друге питання — спроможність населення сплачувати за тарифом. І тільки третє — сама ціна», - сказав Вітренко.
Він пояснив, що просто виставляти ціну, механізм формування якої людям незрозумілий, яка є непрозорою і непідйомною для споживачів, яка не стимулює до підвищення енергоефективності, - це зовсім не державний підхід.
Як повідомляв Укрінформ, поміж чинників, що сприятимуть зниженню цін на газ, Вітренко назвав збільшення власного газовидобутку, максимальне скорочення й забезпечення прозорості ланцюжка надходження ресурсу до споживачів, продовження юридичного тиску на російський Газпром, аби зрештою знизилися ціни на європейському ринку, звідки Україна імпортує частину газу для внутрішнього споживання.
Також повідомлялося, що, виступаючи у парламенті, новий глава Міненерго Герман Галущенко запевнив, що шукатиме можливості зниження вартості енергоресурсів для побутових споживачів. Він наголосив, що тарифи на електроенергію та газ потрібно не збільшувати, а шукати шляхи, як їх зменшити для вразливих верств населення. Він підкреслив, що для цього є можливості та ресурси, але робити це можна ринковими методами, а не адміністративними.