Україна пропонує французьким партнерам інвестувати у видобуток корисних копалин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.
Під час вебінару Опімах запропонував французьким партнерам розробляти родовища літію, титану, нікелю, кобальту, ніобію, цирконію, а також золота й вуглеводнів. Також очільник Держгеонадр поінформував учасників зустрічі про умови ознайомлення з геологічною інформацією та про процедуру участі в електронних аукціонах.
«Розвиток партнерства з Європейським Союзом має низку переваг через близьке географічне розташування та міцні політичні й економічні зв’язки. Пріоритетом Держгеослужби є залучення інвестицій, зокрема й іноземних. Ми проводимо послідовну політику в цьому напрямі – започаткували серію зустрічей із представниками іноземних та міжнародних компаній, ділових кіл і урядових організацій, де розповідаємо про особливості ведення бізнесу в Україні та презентуємо вакантні ділянки з покладами критичної та стратегічної сировини», – поінформував голова Держгеонадр.
Учасники вебінару обговорили перспективи співпраці України та Франції в галузі розробки українських надр, а також законодавчі норми, інвестиційні стимули та шляхи виходу французького бізнесу на український ринок надрокористування.
Представники французької бізнес-асоціації «Avenia» запланували провести зустріч із членами спілки аби з’ясувати актуальні питання та продовжити обговорення з українською стороною щодо започаткування спільних інвестиційних проєктів.