Україна пропонує французьким партнерам інвестувати у видобуток корисних копалин

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах під час онлайн-вебінару з французькими інвесторами презентував ділянки надр із покладами критичних і стратегічних корисних копалин для придбання на електронних аукціонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

Під час вебінару Опімах запропонував французьким партнерам розробляти родовища літію, титану, нікелю, кобальту, ніобію, цирконію, а також золота й вуглеводнів. Також очільник Держгеонадр поінформував учасників зустрічі про умови ознайомлення з геологічною інформацією та про процедуру участі в електронних аукціонах.

«Розвиток партнерства з Європейським Союзом має низку переваг через близьке географічне розташування та міцні політичні й економічні зв’язки. Пріоритетом Держгеослужби є залучення інвестицій, зокрема й іноземних. Ми проводимо послідовну політику в цьому напрямі – започаткували серію зустрічей із представниками іноземних та міжнародних компаній, ділових кіл і урядових організацій, де розповідаємо про особливості ведення бізнесу в Україні та презентуємо вакантні ділянки з покладами критичної та стратегічної сировини», – поінформував голова Держгеонадр.

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Учасники вебінару обговорили перспективи співпраці України та Франції в галузі розробки українських надр, а також законодавчі норми, інвестиційні стимули та шляхи виходу французького бізнесу на український ринок надрокористування.

Представники французької бізнес-асоціації «Avenia» запланували провести зустріч із членами спілки аби з’ясувати актуальні питання та продовжити обговорення з українською стороною щодо започаткування спільних інвестиційних проєктів.