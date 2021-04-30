Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання - посол Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що звільнення керівництва НАК «Нафтогаз України» викликає серйозні запитання.

Як передає Укрінформ, про це вона написала в Твіттері.

«Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних британських інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу», - зазначила пані посол.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ. Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Посли країн «Великої сімки» також прокоментували звільнення Коболєва. А Держдеп США заявив, що зміни в керівництві «Нафтогазу» викликають запитання щодо ​реформ в Україні.