Ціна електрики для мешканців зони АЕС: Рада просить уряд вжити заходів для її зниження

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила постанову "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР. Постанову підтримали 311 народних депутатів. Читайте також: Виробництво електрики зросте цьогоріч на 4,9% - оновлений прогноз Міненерго З метою вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів побутових споживачів електричної енергії, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, забезпечення економічного балансу між інтересами громадян України та держави, недопущення подальшого зубожіння населення, Кабінету Міністрів ухваленою постановою рекомендовано невідкладно, протягом 14-ти календарних днів з дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.