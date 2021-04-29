Ціна електрики для мешканців зони АЕС: Рада просить уряд вжити заходів для її зниження
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.
Постанову підтримали 311 народних депутатів.
З метою вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів побутових споживачів електричної енергії, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, забезпечення економічного балансу між інтересами громадян України та держави, недопущення подальшого зубожіння населення, Кабінету Міністрів ухваленою постановою рекомендовано невідкладно, протягом 14-ти календарних днів з дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.