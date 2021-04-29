«Гарантований покупець» у І кварталі компенсував мільярд гривень за електрику для населення

ДП "Гарантований покупець" у січні-березні 2021 року сплатило постачальникам універсальних послуг понад 1 млрд грн за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті "Гарантованого покупця".

"Компенсації послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у 2021 році перевищили 1 млрд грн – таку суму державне підприємство "Гарантований покупець" сплатило постачальникам універсальних послуг (ПУП) у I кварталі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за березень "Гарантований покупець" заплатив 298 млн грн за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, у лютому та січні цей показник становив 360 та 383 млн грн відповідно.

У січні, лютому та березні компенсації від "Гарантованого покупця" отримують 15 із 25 постачальників універсальних послуг.

У березні "Гарантований покупець" продав ПУП 3 755 тисяч МВт-годин електричної енергії. За офіційними даними, які постачальники надають підприємству, такі обсяги необхідні для забезпечення всіх побутових споживачів України.

Виробники електроенергії, на яких покладено обов’язок забезпечувати населення доступною електроенергією, продали "Гарантованому покупцю" 3 705 тисяч МВт-годин в ОЕС України. Додатково підприємство придбало електричну енергію для побутових споживачів у Бурштинському енергоострові.

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Зазначається, що "Гарантований покупець" продає електричну енергію ПУП за двосторонніми договорами. Ціна продажу – фіксована; розраховується як різниця між середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів (встановленою Кабміном на рівні 1,68 грн/кВт-годин) та тарифами на послуги з передачі, розподілу електроенергії та послуг ПУП (але не менш як 1 копійка за 1 кВт-годин). Якщо розрахункове значення ціни, за якою ПУП купує електричну енергію, менше ніж 1 копійка за 1 кВт-годин, "Гарантований покупець" доплачує постачальникам за придбану електроенергію.

Як відомо, Державне підприємство "Гарантований покупець" відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та постанов Кабінету Міністрів України (№641 від 26.04.2019 та №483 від 05.06.2019) виконує покладені на нього спеціальні обов’язки. До таких спеціальних обов’язків Гарантованого покупця належать, зокрема: надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів – PSO для населення; купівля електричної енергії за "зеленим" тарифом.