Укрпошта у І кварталі отримала ₴128 мільйонів збитків - Смілянський

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" за січень-березень 2021 року отримав 128 млн грн збитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянській у Фейсбуці.

"Укрпошта розкриває результати за 1 квартал 2021 року - 128 мільйонів гривень збитку", - написав він.

Смілянський наголосив, що компанія зазнала збитків незважаючи на зростання у першому кварталі цього року обсягу посилок по Україні на 36% та обсягу міжнародних посилок на 30%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За словами очільника Укрпошти, компанія зазнала збитків у зв'язку з тим, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), відмовляється піднімати тарифи на відправлення листів, у той час як в Україні зросли тарифи на авіаперевезення, мінімальна зарплата, оплата комунальних послуг, вартість палива та оренди приміщень.

Смілянський зазначив, що НКРЗІ вирішила залишити тариф на доставку листів у 2021 році на рівні 2020-го - 9 грн. Він додав, що регулятор запропонував Укрпошті підвищити тариф на листи на 10% з 1 липня (або 5% за рік), але витрати компанії зросли на 30-40% і це підвищення не дасть результатів.

"Більш того, якщо тарифи залишаться такими як зараз, і постанова Кабміну 277 щодо примусового переведення пенсіонерів у банк залишиться в силі, то крім стресу і проблем для 2+ мільйонів пенсіонерів, і звільнення 14000+ співробітників, Укрпошта закінчить рік з 700+ мільйонами гривень збитку", - підкреслив керівник відомства.

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Смілянський також розповів, що за 2020 рік Укрпошта отримала понад 160 млн грн чистого прибутку.

"Ми увійшли в «Червону книгу» унікальних держкомпаній, які не тільки вижили в умовах коронавірусу і конкуренції, а й показали позитивний результат. З цього прибутку, за рішенням Кабміну, Укрпошта виплатить 50% (або 80+ мільйонів гривень) дивідендів до бюджету", - наголосив Смілянській.

Він додав, що такого показника вдалось досягти завдяки зроастанню: кількості посилок - на 25%, платежів - на 19% та переказів - на 13%.

Як повідомляв Укрінформ, Укрпошта отримала за 2019 рік 607 млн грн чистого прибутку до оподаткування, порівняно зі збитками у 627 млн грн у 2018-му.