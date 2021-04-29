«Бойківський експрес» 1 травня вирушить у свій перший рейс після перейменування

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ «Бойківський експрес» №745/746 Київ — Славсько здійснить свої перші рейси після перейменування 1 та 4 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що у перший же день після відкриття продажу квитків на швидкісний поїзд Інтерсіті+ «Бойківський експрес» №745/746 Київ — Славсько було реалізовано близько 10% квитків на перший рейс, наразі квитки ще є в продажу. Їх можна придбати через сайт та офіційний чат-бот Укрзалізниці у Viber та Telegram.

У компанії нагадують, що взимку маршрутом Київ — Славсько курсував «Лижний експрес».

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята для зручності та більш безпечної розсадки пасажирів. Продаж квитків на 20 додаткових поїздів вже відкрито.