Представництво ЄС привітало ухвалення закону про удосконалення у земельних відносинах
Укрінформ
Представництво Європейського Союзу в Україні привітало ухвалення Верховною Радою закону №2194 про удосконалення системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин.
Як передає Укрінформ, про це Представництво ЄС повідомило у Твітері.
"Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в Україні", ідеться у вітанні.
Також у Представництві ЄС зауважили, що з нетерпінням очікують на ухвалення додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1 липня 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.