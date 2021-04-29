Представництво ЄС привітало ухвалення закону про удосконалення у земельних відносинах

Представництво Європейського Союзу в Україні привітало ухвалення Верховною Радою закону №2194 про удосконалення системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин.

Як передає Укрінформ, про це Представництво ЄС повідомило у Твітері.

"Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в Україні", ідеться у вітанні.

Також у Представництві ЄС зауважили, що з нетерпінням очікують на ухвалення додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1 липня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.