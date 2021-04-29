Попит на нафту відновлюється і «підігріває» ціни

Ціни на нафту продовжують зростати в четвер, 29 квітня, на оптимістичних прогнозах відновлення попиту, що подолали побоювання з приводу впливу зростання кількості випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $67,44 за барель, що на $0,17 (0,25%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $64,01 за барель, що на $0,15 (0,23%) вище рівня на момент закриття попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $67,27 і $63,86 відповідно.

Індикатор попиту на нафтопродукти у США зріс до максимуму більш як за два місяці. При цьому дані Міненерго США, опубліковані в середу, показали максимальне з початку березня зниження запасів дистилятів у країні.

Споживання палива в Китаї може збільшитися з урахуванням майбутніх довгих вихідних, оскільки жителі КНР традиційно активно подорожують у періоди свят.

"Пандемія COVID-19 триває, однак попит на нафту стабільно відновлюється завдяки зростанню споживання у США і материковому Китаї. Відкладений попит на поїздки сприятиме збільшенню попиту на паливо в Європі та Північній Америці, якщо ситуація з коронавірусом у найближчі місяці покращиться", - зазначає віце-президент консалтингової компанії IHS Markit Віктор Шум.

Запаси нафти у США минулого тижня збільшилися на 90 тис. барелів, повідомило Міненерго. Товарні запаси бензину зросли на 92 тис. барелів, запаси дистилятів зменшилися на 3,34 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 67,16 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,53 долара за барель, що на 25 центів нижче рівня на момент закриття торгів ($66,78).