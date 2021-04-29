Попит на нафту відновлюється і «підігріває» ціни
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $67,44 за барель, що на $0,17 (0,25%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $64,01 за барель, що на $0,15 (0,23%) вище рівня на момент закриття попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $67,27 і $63,86 відповідно.
Індикатор попиту на нафтопродукти у США зріс до максимуму більш як за два місяці. При цьому дані Міненерго США, опубліковані в середу, показали максимальне з початку березня зниження запасів дистилятів у країні.
Споживання палива в Китаї може збільшитися з урахуванням майбутніх довгих вихідних, оскільки жителі КНР традиційно активно подорожують у періоди свят.
"Пандемія COVID-19 триває, однак попит на нафту стабільно відновлюється завдяки зростанню споживання у США і материковому Китаї. Відкладений попит на поїздки сприятиме збільшенню попиту на паливо в Європі та Північній Америці, якщо ситуація з коронавірусом у найближчі місяці покращиться", - зазначає віце-президент консалтингової компанії IHS Markit Віктор Шум.
Запаси нафти у США минулого тижня збільшилися на 90 тис. барелів, повідомило Міненерго. Товарні запаси бензину зросли на 92 тис. барелів, запаси дистилятів зменшилися на 3,34 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 67,16 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,53 долара за барель, що на 25 центів нижче рівня на момент закриття торгів ($66,78).