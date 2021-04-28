ВАКС призначив підготовче засідання у справі Гладковського-молодшого на 29 квітня

У Вищому антикорупційному суді 29 квітня відбудеться підготовче засідання у справі «Оптимумспецдеталь» за обвинуваченням особи в одержанні 950 тис грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором ДК «Укрспецекспорт».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Вищого антикорупційного суду.

«У четвер, 29 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням особи в одержанні 950 тис грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором ДК «Укрспецекспорт». Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Засідання відбудеться за адресою: проспект Перемоги, 41 о 10:00», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ВАКС, за версією слідства, у 2015-2017 роках обвинувачений разом із 7 іншими особами організували та реалізували схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» через ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші пов'язані підприємства.

Як повідомлялося, 26 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігуранта справи ТОВ «Оптимумспецдеталь».

За версією слідства, ця особа у 2016 році була залучена до злочинної схеми постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств державного концерну «Укроборонпром» з ухиленням від сплати податків з таких операцій, котру розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством «Оптимумспецдеталь».

За інформацією правоохоронців, у 2016 році організатори схеми звернулися до цієї особи, близький родич якої на той час обіймав посади в РНБО та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття генеральним директором держкомпанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».

Як зазначили у САП, планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству «Оптимумспецдеталь» у договорах на постачання товарів.

«Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень», - поінформували у САП.

Після легалізації отриманих коштів, особа за свої "послуги" отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень, зазначили у САП.

21 квітня детектив НАБУ ухвалив постанову про оголошення в розшук підозрюваного у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Уранці 26 квітня оголошений у розшук Ігор Гладковський прийшов у САП, де йому вручили обвинувальний акт.