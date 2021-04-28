Обсяг проблемних кредитів в Україні становить $19,6 мільярда - експерт

Український ринок проблемних активів є одним з найбільших в Європі: загальний обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в Україні сягає 19,6 млрд дол.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресбрифінгу заявив засновник і керуючий партнер групи компаній Investohills Partners Андрій Волков.

«За даними НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), загальний обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в Україні становить 19,6 млрд дол.», - навів дані Волков.

При цьому, зауважив він, ще два-три роки тому левова частка проблемних боргів була сконцентрована у ФГВФО. Але фонд за цей час провів велику роботу з розчищення NPL банків-банкрутів і на початок 2021 року в ФГВФО залишилося лише 19% всього обсягу боргів на ринку або близько 3,7 млрд дол.

Втім, за словами експерта, драйвером ринку цього року стане активне «розчищення» активів держбанків, в портфелях яких на сьогодні знаходиться близько 11 млрд дол. проблемних кредитів.

«План роботи з проблемною заборгованістю, схвалений нещодавно радою НБУ з фінансової стабільності, передбачає максимальне скорочення обсягу NPL в держбанках протягом найближчих трьох років. Адже на 2021 рік заплановано початок їх приватизації, а успішний продаж цих фінустанов можливий лише за умови оздоровлення кредитних портфелів», - пояснив Волков.

Також з метою покращення ситуації на ринку NPL компанія «Investohills» створила інвестиційний фонд, який буде вкладати кошти в проблемні активи.

«Наш фонд Investohills Helianthus вже залучив кількох стратегічних інституціональних інвесторів, які готові вкладати гроші у викуп вітчизняних проблемних активів у сумі близько 100 млн дол. Ще в серпні минулого року ми уклали першу таку угоду, викупивши у ФГВФО портфелі трьох банків на загальну суму 1,31 млрд грн», - повідомив Волков.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік державні банки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 87 млрд грн, до 310 млрд грн. Станом на 1 січня 2021 року в судах знаходилися понад 68 тис. позовів банків державного сектору на суму 78 млрд грн. За 2020 рік було подано більш як 94 тис. нових позовів до суду на суму близько 31 млрд грн, отримано понад 100 тис. рішень судів на суму близько 23 млрд грн, відкрито понад 101 тис. виконавчих проваджень на суму 51 млрд грн.

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