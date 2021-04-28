На Запорізькій ТЕС сталося аварійне відключення енергоблоку №3, єдиного, який був у роботі на момент аварії.

Про це повідомляє пресслужба Енергодарської міської ради, передає Укрінформ.

“За інформацією ДТЕК Запорізька ТЕС, 28 квітня об 11:01, на Запорізькій ТЕС сталося аварійне відключення енергоблоку №3, єдиного, який був у роботі на той момент на станції. Відключення сталося через спрацьовування захисту клапанів турбіни”, - йдеться на сайті міської ради.

Причини спрацьовування захисту з'ясовуються. Відключення енергоблока №3 ДТЕК Запорізька ТЕС відбулося без перебоїв енергопостачання власних потреб. Відключення споживачів відсутні. Енергетики почали пускові операції енергоблоку №4.

Як повідомлялося, 3 лютого, о 19:26 одночасно було відключено групу силових трансформаторів (АТ-1 та АТ-2) на Запорізькій ТЕС «ДТЕК Дніпроенерго» та повітряну лінію (ПЛ) 150 кВ «Луч – Велика Білозерка» в мережі оператора системи розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго».

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На Запорізькій ТЕС аварійно відключилися від мережі енергоблок №2 з навантаженням 255 МВт та блок №3 з навантаженням 204 МВт. Після цього о 19:27 аварійно відключився блок №4 з навантаженням 273 МВт. В підсумку Запорізька ТЕС розвантажилася повністю – до 0 МВт з втратою живлення власних потреб. У результаті тимчасово було знеструмлено споживачів міст Енергодар та Дніпрорудне сумарним навантаженням 24 МВт (за оперативними даними).