Автоматична реєстрація ФОПів: уряд схвалив запуск проєкту

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено урядом на засіданні в середу, 28 квітня, без обговорення.

“Кабінет Міністрів постановляє: погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються: в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”, - ідеться в документі.

Постановою також затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.

Окрім того, уряд постановив Мін’юсту та Мінцифри починаючи з 2021 року подавати щороку до 31 грудня Кабінету Міністрів звіти про результати реалізації експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

У пояснювальній записці зазначається, що на сьогодні діюче законодавство не передбачає можливості проведення будь-яких реєстраційних дій щодо ФОП та юридичних осіб без втручання людини, а саме — без участі державного реєстратора.

У рамках запропонованого експериментального проєкту надається можливість фізичній особі самостійно в автоматичному режимі без участі державного реєстратора зареєструватися підприємцем, пройшовши автентифікацію та подавши заяву на державну реєстрацію програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Порталі Дія” з подальшою передачею такої заяви до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

Зазначається, що такий механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження, що надає низку позитивних переваг, а саме: зменшення часу на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів; усунення суб’єктивного фактору під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшення кількості необгрунтованих відмов у державній реєстрації; забезпечення скорочення тривалості реєстраційної процедури; усунення корупційних складових, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі.

Згідно з пояснювальною запискою, використання запропонованого шляху отримання вказаної адміністративної послуги значно зменшить черги та кількість осіб, які фактично відвідують суб’єктів надання адміністративних послуг.

Окрім того - оптимізується робота органів державної влади та органів місцевого самоврядування у зв’язку з наданням такої послуги за допомогою програмних засобів реєстрів, можливістю подання заяви в електронному вигляді та впровадженням електронної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами.