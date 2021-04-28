Автоматична реєстрація ФОПів: уряд схвалив запуск проєкту

Автоматична реєстрація ФОПів: уряд схвалив запуск проєкту

Укрінформ
Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено урядом на засіданні в середу, 28 квітня, без обговорення.

“Кабінет Міністрів постановляє: погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються: в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”, - ідеться в документі.

Постановою також затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.

Окрім того, уряд постановив Мін’юсту та Мінцифри починаючи з 2021 року подавати щороку до 31 грудня Кабінету Міністрів звіти про результати реалізації експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

У пояснювальній записці зазначається, що на сьогодні діюче законодавство не передбачає можливості проведення будь-яких реєстраційних дій щодо ФОП та юридичних осіб без втручання людини, а саме — без участі державного реєстратора.

У рамках запропонованого експериментального проєкту надається можливість фізичній особі самостійно в автоматичному режимі без участі державного реєстратора зареєструватися підприємцем, пройшовши автентифікацію та подавши заяву на державну реєстрацію програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Порталі Дія” з подальшою передачею такої заяви до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

Читайте також: Сплатити податки ФОПи зможуть через «Дію»

Зазначається, що такий механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження, що надає низку позитивних переваг, а саме: зменшення часу на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів; усунення суб’єктивного фактору під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшення кількості необгрунтованих відмов у державній реєстрації; забезпечення скорочення тривалості реєстраційної процедури; усунення корупційних складових, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі.

Згідно з пояснювальною запискою, використання запропонованого шляху отримання вказаної адміністративної послуги значно зменшить черги та кількість осіб, які фактично відвідують суб’єктів надання адміністративних послуг.

Окрім того - оптимізується робота органів державної влади та органів місцевого самоврядування у зв’язку з наданням такої послуги за допомогою програмних засобів реєстрів, можливістю подання заяви в електронному вигляді та впровадженням електронної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-