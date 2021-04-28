Фонд гарантування продає офісне приміщення «Місто Банку» в центрі Києва

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 6 травня 2021 року планує продати на аукціоні офісне приміщення АТ «Місто Банк» у діловому центрі столиці за стартовою ціною 100,15 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні велике офісне приміщення в самому центрі Києва, а також 428 одиниць основних засобів. Активи належать АТ «Місто Банк», що перебуває в ліквідації. Торги відбудуться 6 травня 2021 року в системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офісне приміщення є колишньою філією банку і знаходиться в історичному та діловому центрі столиці – Шевченківському районі Києва за адресою: Несторівський провулок, № 6 (літера А). Його загальна площа становить 2 512,60 кв м. Об’єкт має фасадне розташування на території нового сучасного 22-поверхового будинку преміум-класу. Приміщення АТ «Місто Банк» знаходяться на 1-4 поверхах будівлі. Поруч – інтенсивні пішохідні та транспортні потоки, якісна розвинена інфраструктура: торговельний центр, різноманітні кафе та ресторани, магазини,відділення банків тощо. Поблизу знаходяться Львівська площа, Пейзажна алея, в 10 хвилинах ходьби – станція метро «Золоті ворота».

Стартова ціна лоту – 100,15 млн грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2020 року Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

26 січня 2021 року Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Місто Банк».