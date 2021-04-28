Мінекономіки оскаржує рішення суду про введення квот на імпорт міндобрив

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23 квітня 2021 року подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) щодо введення квот на імпорт мінеральних добрив.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що провідні аграрні асоціації підтримують подання апеляції від Мінекономіки і вважають, що рішення суду суперечить національним інтересам і може призвести до значних економічних збитків.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ініціювала розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив з країн ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю та США. У травні 2020 року Мінекономіки оголосило про рішення запровадити квоти на імпорт мінеральних азотних добрив в Україну (близько 30% ринку). Решту обсягу ринку мали заповнити українські виробники. Але 28 травня у міністерстві заявили, що рішення про введення квот на імпорт добрив не прийнято.

Окружний адміністративний суд міста Києва 31 березня 2021 року виніс ухвалу, якою скасував рішення МКМТ від 22 червня 2020 року про недоцільність квотування на ринку добрив.