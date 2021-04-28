Лінії електропередачі в Україні модернізуватиме індійська компанія - Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" підписала контракт з індійською компанією Kalpataru Power Transmission Ltd про реконструкцію повітряних ліній електропередачі 330 кВ із заміною грозозахисного троса на оптичний кабель у грозозахисному тросі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Відповідно до контракту волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ) будуть прокладені на 20 повітряних лініях 330 кВ загальною довжиною 1375 км у 10 областях України (Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській).

Контрактом передбачено реалізацію лінійної частини проєкту «під ключ»: від проєктування (стадія – робоча документація), постачання необхідного обладнання, будівельно-монтажних робіт до введення в експлуатацію лінійної частини ВОЛЗ. Роботи розпочнуться після розробки робочої документації підрядником та її затвердження. Зважаючи на масштабність, реалізація проєкту завершиться у 2024 році.

Вартість контракту становить 14,15 млн євро (без ПДВ). Джерело фінансування – кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), зекономлені при реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська».

В Укренерго зазначили, що в процесі проведення міжнародних конкурсних торгів було отримано 6 пропозицій від компаній із 5 країн – Польщі, Казахстану, Туреччини, Китаю та Індії. Завдяки конкуренції серед учасників вартість закупівлі знизилась на 35% у порівнянні з оціночною вартістю. У результаті було зекономлено майже 7,5 млн євро кредитних коштів ЄІБ.

"Це перша, лінійна частина проєкту «Будівництво південного кільця ВОЛЗ», реалізація якого передбачена Концепцією розвитку телекомунікаційної мережі НЕК «Укренерго», затвердженою у 2019 році", - зауважили в компанії.

Паралельно планується реалізація другої, станційної частини проєкту спорудження південного кільця ВОЛЗ, яка передбачає встановлення на 36 об’єктах НЕК «Укренерго» та суміжних об’єктах генерації обладнання DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing – мультиплексування з поділом по довжині хвилі). Наразі триває підготовка до міжнародних конкурсних торгів на встановлення зазначеного обладнання. Реалізація другої частини проєкту зазвичай відбувається значно швидше, тому лінійна та станційна частини проєкту будуть завершені синхронно.

В енерокомпанії нагадали, що це вже третій контракт в історії співпраці НЕК «Укренерго» з Kalpataru Power Transmission Ltd. Раніше індійська компанія успішно збудувала ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходи ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ «Київська».