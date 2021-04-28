В Україні почали відбір кандидатів на посаду голови правління Укрзалізниці

Наглядова рада прийняла рішення розпочати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління АТ «Укрзалізниця».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наглядова рада прийняла рішення розпочати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління АТ «Укрзалізниця» та з цією метою доручила правлінню здійснити підготовчі дії для залучення професійного консультанта з відбору персоналу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака. Тимчасово виконання обов'язків голови правління було покладено на члена правління компанії Івана Юрика.

Жмак був призначений на посаду 26 серпня 2020 року. До цього він був членом наглядової ради ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".