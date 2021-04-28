Авіаринок України-2021: чи дозволить урядова ініціатива дешево літати

Скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення навряд чи суттєво здешевить вартість перельотів, бо «диявол», як завжди, криється в деталях

У 2020 році український авіаринок зазнав серозних збитків через фактично повне блокування роботи. Причина – коронавірус, який зненацька вдарив у саме «серце» авіаперевізників – закрив доступ до інших країн. В результаті, за різними оцінками, галузь зазнала збитків на 10-15 мільярдів доларів. Частина українських авіакомпаній й досі не оговталась від такого удару, майже припинивши роботу. Хоча після деякого послаблення карантинних обмежень та відкриття кордонів, авіаційний ринок цього року таки почав відновлюватись. Та й уряд вирішив додатково посприяти його поверненню до життя – прем’єр Денис Шмигаль дав доручення міністерствам розробити законопроєкт, який має на меті запровадити нульову ставку ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Очікується, що такий крок здешевить авіаквитки та пожвавить туризм всередині країни. В теорії напевно так. А як буде на практиці? Відповідь на це питання Укрінформ шукав разом з провідними експертами ринку.

Сумна статистика: були мільйони і нема

За словами фахівців, у 2020 році обсяги внутрішніх авіаперевезень знизилися фактично в два рази в порівнянні з 2019 «доковідним» роком. Але вже цього року ситуація покращується – українці знову почали користуватись послугами авіакомпаній.

На ринку пасажирських та вантажних авіаперевезень України працює близько трьох десятків вітчизняних авіакомпаній, 19 з яких здійснюють пасажирські перевезення. 6 провідних авіакомпаній, а саме: «Міжнародні авіалінії України», «Азур Ейр Україна», «Роза вітрів», «ЯнЕйр», «Браво» та «Атласджет Україна» виконують 95% загальних обсягів пасажирських перевезень. Регулярні польоти між Україною та країнами світу здійснюють 10 вітчизняних авіакомпаній до 42 країн світу та 28 іноземних авіакомпаній до 27 країн світу. Регулярні внутрішні пасажирські перевезення між 9 містами України виконують 5 вітчизняних авіакомпаній. В Україні на сьогодні функціонують і обслуговують комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній 19 аеропортів та аеродромів. У найкращі часи пасажиропотоки через аеропорти України складали більше 20 млн. пасажирів.

«В докризовому 2019 році українські аеропорти на внутрішніх рейсах обслугували майже 1,2 млн пасажирів, що склало близько 10% від загального пасажиропотоку в країні. Ми бачимо, що частка внутрішніх перевезень менша ніж в Польщі або Туреччині. Особливо в Туреччині, де внутрішній пасажиропотік складає майже 30%.

Під час кризи 2020 року, падіння внутрішнього пасажиропотоку в Україні було співмірним з падінням загального пасажиропотоку аеропортів – на 65%. Загалом внутрішній пасажиропотік склав близько 0,5 млн пасажирів. Тенденції галузі за перший квартал 2021 року демонструють відновлення внутрішніх пасажиропотоків українських аеропортів на рівні 223 тисячі пасажирів. А це більше ніж половина всього пасажиропотоку попереднього кризового року»», – наводить дані експерт в авіаційній галузі Богдан Долінце.

Богдан Долінце

Також, як зазначає експерт, через коронакризу у 2020 році Україна недоотримала від авіаринку сотні мільйонів гривень податків. "Якщо говорити про суми податків, які сплачують авіаперевізники, то, за даними податкової, в період з березня по вересень 2020 року пасажирські авіаперевізники сплачували майже 40 мільйонів гривень щомісяця податкових платежів (в докризовий 2019 рік цей показник дорівнював близько 70 млн гривень щомісяця). Тому можна говорити про максимальну суму зниження надходження податків 500-800 млн гривень в розрахунку на докризовий рік, в разі відміни ПДВ", – каже Богдан Долінце.

Хочеться як краще, а може статися як завжди

Як розраховують в уряді, запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників дасть новий поштовх в розвитку внутрішнього туризму. Що на сьогодні є дуже важливим.

«Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристичний потік», – зазначив Денис Шмигаль.

Таке рішення з боку уряду президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгеній Дихне підтримує та вважає хорошим сигналом до розвитку авіаційної галузі в державі.

Євгеній Дихне

«Нарешті у питанні скасування ПДВ на внутрішніх рейсах влада вирішила перейти від слів до справи. Адже довгі роки представники різних урядів України та керівництв профільного міністерства лише бурхливо обговорювали необхідність рішучих кроків у даному напрямку. Судячи з усього, нинішньому очільнику Міністерства інфраструктури вдасться реалізувати це завдання. Хоча, звичайно, у процесі прийняття Закону про внесення змін у Податковий кодекс усім нам, гравцям авіаринку, доведеться дуже уважно вивчати формулювання та підзаконні акти, адже від них залежатиме реальна ефективність від введення нульової ставки. Як то кажуть, «диявол ховається у деталях», – зазначив президент МАУ у коментарі Укрінформу.

На його думку, від таких законодавчих зміни виграють всі – починаючи від представників авіаринку, закінчуючи пасажирами, для яких авіаційний транспорт стане доступнішим.

«Дана ініціатива позитивно відзначиться не тільки на українських авіаперевізниках, а й на всіх контрагентах, задіяних в обслуговуванні авіарейсів в межах України. Мова про аеропорти, аеронавігацію, про хендлінгові компанії, організації, що забезпечують кейтеринг на внутрішніх рейсах, тощо. Адже ПДВ у кінцевій вартості авіаквитка за ланцюгом контрактів зберігається для кожного з них, що впливає на вартість відповідних послуг «бізнес для бізнесу». У результаті, весь тягар податкових зобов’язань відчували на собі усі учасники ринку, не тільки кінцевий споживач – пасажир», – вважає Дихне.

Але є і негативні сторони такої ініціативи, як запевняють експерти. Зниження ставки може служити «запрошенням» на ринок недобросовісних гравців, які через різні прогалини в законодавстві можуть здійснювати різноманітні маніпуляції.

«Із негативних наслідків, звичайно, такі заходи, що можуть привабити компанії, які займаються ухиленням від сплати податків, незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету тощо. Але це вже залежить від того, яким саме буде механізм застосування таких ставок і, звичайно, який контроль буде за суб’єктами, які здійснюють діяльність на ринку авіаперевезень», – каже Богдан Долінце.

Про ціни: така собі ілюзія

Як відомо, податок на додану вартість складає 20% від суми тарифу перельоту та аеропортових зборів. І якщо запропоновані зміни будуть прийняті, вартість внутрішніх перельотів, по ідеї, теж має зменшитись на 20%. Але радіти не варто. Як вважає президент МАУ, поки невідомо, до яких саме послуг та супутніх товарів буде застосовуватись нульова ставка, а тому сказати, наскільки зменшиться вартість авіаквитка остаточно не можна.

«Відповідно, для зниження ціни на тарифну частину вартості квитка, необхідно бути впевненим, що ПДВ зі ставкою нуль буде застосовуватися до усіх товарів та послуг, які впливають на формування цієї самої тарифної частини. А отже, і розглядати будь-яке зниження вартості квитків на внутрішні рейси можна лише при розумінні, що нульова ставка буде застосована до товарів та послуг, які супроводжують виконання рейсів (паливо, хендлінг, кейтерінг тощо). Відповідно, у процесі обговорень законодавчих змін необхідно пильно вивчати, чи не виявиться в проекті закону або в підзаконних нормативно-правових актах, які спрямовані на реалізацію Закону, моментів, які призведуть до протилежного ефекту», – наголошує він.

В той час Долінце припускає, що зменшення цін на внутрішні авіаперельоти може становити близько 18%, але це за умови, якщо весь ланцюжок забезпечення собівартості квитка підпаде під скасування податку на додану вартість.

«Такий крок дозволить знизити податкове навантаження, що нараховується за внутрішні перельоти, адже за квитки, що передбачають переліт за кордон, ПДВ не стягується. Це, звісно, стосується нарахування з продажу квитків, адже авіакомпанії отримують велику кількість послуг у постачальників (компанії з наземного обслуговування, технічного обслуговування, заправки авіаційним паливом, аеропортові та аеронавігаційні збори, тощо), які працюють на території України та, швидше за все, продовжать обкладатися ПДВ. Тому прямий ефект від його скасування на внутрішніх рейсах можна очікувати різний – від кількох відсотків до 15-18%, якщо практично весь ланцюжок забезпечення собівартості квитка підпаде під скасування ПДВ», – вважає експерт.

Але експерти більше схиляються до думки, що зниження вартості квитків може й не статися. Одна з причин – збитковість авіакомпаній, які заробляють гроші лише на рейсах за кордон. Внутрішні перельоти в будь-якому випадку є збитковими, а тому ними займатись не вигідно, каже директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

Олександр Ланецький

«Усі внутрішні перевезення авіаційним транспортом є збитковими. Так склалось історично, що в Україні було лише два маршрути, які приносили прибуток. Йдеться про Київ-Донецьк (цілий рік), Київ-Сімферополь (лише літо), інколи Київ-Дніпропетровськ. Усі інші напрямки майже завжди були неприбутковими для авіаперевізників. Вони заробляли лише на тому, що продавали квитки за кордон з пересадками в столиці. Наприклад, ви купуєте квиток з Львова до Парижа з пересадкою в Києві. Внутрішній переліт для авіакомпанії є апріорі збитковим, але рейс зі столиці до Франції покриває ці витрати і виходить, що перевізники «відбивають» втрачені гроші та виходять в плюс. Завдяки цьому, зокрема, авіакомпанії і функціонують на ринку. А тому думати про зменшення вартості польоту завдяки зниженню ПДВ на внутрішні авіаперевезення не варто – це може виявитися ілюзією», – зазначає експерт.

Пандемія пандемією, а відпустка за графіком

Головна причина скасування податку на внутрішні перельоти, яку назвав Шмигаль, це сприяння пожвавленню туризму в Україні. Але чи можливо це під час пандемії коронавірусу, коли в багатьох регіонах державі діють карантинні обмеження, а деякі області є «червоними»? Питання спірне. Хоча за словами Євгенія Дихне, рішення логічне, адже літаки є чудовою альтернативою наземному транспорту – вони, як мінімум, дозволяють швидше дістатись необхідного місця.

Водночас серйозним недоліком авіаперевезень, через який ініціатива відновлення туризму під час коронавірусу може зазнати краху – вартість квитка. Адже навіть, якщо припусти, що вона зменшиться на 20%, вартість перельоту все одно буде «кусатись», говорить засновник туристичної компанії «Оріон тур» Юрій Дереш.

Юрій Дереш

«Якщо вартість квитків знизиться на 20%, то це все одно не настільки покращить ситуацію, як хотілося б. Наприклад, квиток коштує 1000 гривень, в результаті він подешевшає всього на 200 гривень. Для багатьох українців це чималі гроші, і якщо з’являється вибір: їхати швидше і дорожче або довше та дешевше, то в більшості випадків люди обирають останній варіант», – коментує Укрінформу Юрій Дереш.

Через це більшість внутрішніх перевезень і є збитковими, бо попросту немає кому літати по Україні. За словами Ланецького, щоб внутрішні авіаперевезення були прибутковим, сьогодні квитки, наприклад, з Києва до Одеси мають коштувати близько $100 в одну сторону. «А це не конкурентоспроможна ціна, бо в нас дуже обмежена кількість пасажирів, які готові витрачати такі гроші. Насправді немає кому летіти. Зменшення вартості на кілька відсотків не вирішує проблему. Щоб люди масово літали по Україні потрібно продавати квитки не більше ніж по $20. А це фінансово невигідно», – зазначає експерт.

Конкуренція не в повітрі, а на землі

Головним конкурентом для представників українського авіаринку є «Укрзалізниця». Лише під час зимових свят, а точніше, з 18 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року, потягами проїхалось понад 1,3 мільйона пасажирів. Що в понад два рази більше кількості українців, що скористались внутрішніми перельотами минулого року.

«Авіаперельоти серйозно програють у ціні потягам, квитки на які в нас поки дешеві. Навіть поїздка швидкісним Intercity виходить в три рази дешевше, аніж переліт літаком. Для більшості людей вартість поїздки в більшому пріоритеті, аніж час, затрачений на поїздку. Візьмемо до прикладу сполучення «Львів-Київ». Поїздом їхати 6 годин, а літаком лише 1 годину. Але люди готові їхати довше, аби лише зекономити. До того ж потяг приїжджає практично в центр міста, а аеропорт знаходиться за містом, що спричиняє певний логістичний дискомфорт. І таких нюансів багато», – розповідає Дереш.

Але і тут радіти українцям не варто, бо вже скоро вартість на залізничні квитки може зрости. Причиною цьому – падіння обсягів вантажних перевезень, які за останні два роки зменшилися в рази. Саме з доходу від перевезення вантажів «Укрзалізниця» перекривала збитки від перевезення пасажирів.

«Укрзалізниця знаходиться в дуже плачевному фінансовому стані. І цього року стане питання про серйозне підвищення цін. Або ж значно зросте вартість перевезення пасажирів, або ж відбудеться скорочення потягів, можливо, навіть в рази, точно сказати не можна. Адже на сьогодні кожний пасажир – це збиток. Раніше це компенсувалось за рахунок перевезень великих обсягів вугілля, металу, зернових культур і т.д.», – зазначає директор консалтингової компанії Friendly Avia Support.

Утім, як зазначають експерти, ще не все втрачено. Можливість розвивати якісний авіаційний ринок, адже його бачення визначено загальною Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року, прийнятою Кабміном у 2018 році. І застосування нульової ставки ПДВ для внутрішніх авіаперевезень – це лише один з численних пунктів, що стосується галузі.

Валентин Марчук, Київ