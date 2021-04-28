Нафта дорожчає через рішення ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $66,08 за барель, що на 0,32% вище від ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $63,20 за барель, що на 0,41% вище від рівня на закриття попередньої сесії.
Торги нафтою WTI відкрилися зростанням після того, як моніторингова група альянсу ОПЕК+ рекомендувала дотримуватися планів із повернення на ринок 2,1 млн бар. сирої нафти на добу в три етапи в період із травня до липня. Цей обсяг включає 1 млн бар. на добу, видобуток яких Саудівська Аравія добровільно скоротила раніше.
«Схоже на те, що вони розглянули ситуацію в Індії та в Бразилії й вирішили: це (реальні) ризики, але зараз усе ще є перспектива збільшення попиту», - сказав аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.
Стрімке поширення інфекції COVID-19 в Індії зупинило зростання цін на нафту через зниження споживання палива та обсягів нафтопереробки в країні, яка є третім за значимістю споживачем нафти в світі. Однак ринок розраховує на те, що стійке відновлення економіки в Сполучених Штатах та Китаї переважить цей вплив.
Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,3 млн барелів. За даними API, запаси бензину в країні скоротилися на 1,3 млн барелів, дистилятів - на 2,4 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 66,13 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,03 долара за барель, що на 16 центів вище від рівня закриття торгів ($65,87).