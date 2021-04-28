Нафта дорожчає через рішення ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в середу, 28 квітня, після того, як моніторингова група альянсу ОПЕК рекомендувала зберегти ухвалене 1 квітня рішення про поступове збільшення видобутку в травні-липні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $66,08 за барель, що на 0,32% вище від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $63,20 за барель, що на 0,41% вище від рівня на закриття попередньої сесії.

Торги нафтою WTI відкрилися зростанням після того, як моніторингова група альянсу ОПЕК+ рекомендувала дотримуватися планів із повернення на ринок 2,1 млн бар. сирої нафти на добу в три етапи в період із травня до липня. Цей обсяг включає 1 млн бар. на добу, видобуток яких Саудівська Аравія добровільно скоротила раніше.

«Схоже на те, що вони розглянули ситуацію в Індії та в Бразилії й вирішили: це (реальні) ризики, але зараз усе ще є перспектива збільшення попиту», - сказав аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Стрімке поширення інфекції COVID-19 в Індії зупинило зростання цін на нафту через зниження споживання палива та обсягів нафтопереробки в країні, яка є третім за значимістю споживачем нафти в світі. Однак ринок розраховує на те, що стійке відновлення економіки в Сполучених Штатах та Китаї переважить цей вплив.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,3 млн барелів. За даними API, запаси бензину в країні скоротилися на 1,3 млн барелів, дистилятів - на 2,4 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 66,13 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,03 долара за барель, що на 16 центів вище від рівня закриття торгів ($65,87).