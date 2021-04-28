Перший енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі після ремонту

Енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення планового ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"27 квітня 2021 року о 14 годині 24 хвилині після завершення планового середнього ремонту енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині в роботі перебувають чотири енергоблока Запорізької АЕС. На третьому блоці 43-тю добу триває плановий середній ремонту, на шостому блоці йде 10-та доба планового капітального ремонту.

Як повідомляв Укрінформ, енергоблок №1 Запорізької АЕС було відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту 23 січня 2021 року.

Запорізька АЕС зі встановленою потужністю 6000 МВт є найбільшим енергетичним об'єктом в Україні та Європі. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий – у 1985 році, третій – у 1986-му, четвертий – у 1987-му, п'ятий – у 1989-му та шостий – у 1995 році.

Запорізька АЕС генерує в Об’єднану енергетичну систему України майже 40% всієї електроенергії, що виробляється вітчизняними атомними електростанціями, та п’яту частину від її загального виробництва в країні.