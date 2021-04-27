Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про гідромеліорацію

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» № 5202.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за таке рішення проголосували 279 народних депутатів.

«Пропонований законопроєкт створить умови для утримання водокористувачами меліоративної інфраструктури та залучення інвестицій в неї за двома напрямками: через створення організацій водокористувачів (ОВК) для утримання та модернізації існуючих об'єктів меліоративної інфраструктури; через будівництво (створення) аграріями та їх об'єднаннями нових об'єктів меліоративних систем», - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Як зазначається, метою законопроекту є: збільшення площі землі, на якій застосовується гідротехнічна меліорація; підвищення ефективності сільського господарства; зменшення собівартості поливу земельних ділянок; мінімізація ризиків припинення подачі/відведення води під час вегетаційного сезону; зменшення витрат держави на адміністрування системи меліорації; недопущення деградації ґрунтів.

Також законопроект містить положення, спрямовані на спрощення адміністративних процедур щодо будівництва та експлуатації меліоративних мереж.

Окрім того, пропонується дозволити приватизацію насосних станцій, які не використовуються протягом десяти років, та щодо яких жодна ОВК протягом двох років після прийняття Закону не звернулася із заявою про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, до складу якої входить насосна станція. Очікується, що це дозволить заощадити державні кошти, які витрачаються на утримання непрацюючих насосних станцій, їх охорону тощо.

Очікується, що прийняття законопроєкту сприятиме збільшенню площі землі, на якій застосовується гідротехнічна меліорація, зменшенню собівартості поливу та осушення земельних ділянок, мінімізації ризиків деградації ґрунтів тощо. Це в свою чергу призведе до підвищення урожайності сільськогосподарських культур та ефективності сільського господарства, збільшення частки високомаржинальних культур і зайнятості населення в сільській місцевості. Крім того, зменшаться витрати держави на адміністрування системи гідротехнічної меліорації та збільшаться податкові надходження до бюджету від сільськогосподарських товаровиробників, які обробляють зрошувані земельні ділянки. А також зростатиме валютна виручка від реалізації сільськогосподарської продукції на експорт і поліпшення платіжного балансу.

Наголошується, що Україна має близько 40,5 млн. га земель, придатних для ведення сільського господарства, з них 2,2 млн. га формально віднесено до зрошуваних (з урахуванням тимчасово окупованих територій). Натомість, в Україні потребувало зрошення 18,7 млн. га орних земель, періодичного - 4,8 млн. га. Враховуючи зміни клімату площа сухої та дуже сухої ріллі, що потребуватиме зрошення, надалі лише збільшуватиметься. Станом на 1990 рік, гідротехнічна меліорація здійснювалася на 2,29 млн. га землі. Наразі площа земель, які фактично зрошуються, зменшилася на понад 70%.

За даними Державного агентства водних ресурсів, в 2016 році гідротехнічна меліорація здійснювалась на 477 тис. га землі, в 2017 році – на 497 тис. га землі, в 2018 – на 511 тис. га землі, в 2019 – на 532 тис. га землі, в 2020 – на 551 тис. га.