Розпочав роботу Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля - Кабмін

Розпочав роботу Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ), створений Радою директорів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні відбулось засідання Асамблеї вкладників РМСЧ.

У ньому взяли участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко та інші.

Із відеозверненням також виступила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Шмигаль наголосив, що подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції стало періодом напруженої та плідної спільної роботи багатьох національних і міжнародних колективів. Він відзначив вагомий прогрес, досягнутий під час виконання міжнародних проєктів, пов’язаних зі зняттям ЧАЕС з експлуатації та перетворенням об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

«Завдяки надійній підтримці та розумінню міжнародної спільноти глобальних викликів, нам вдалося побудувати та ввести в експлуатацію новий безпечний конфайнмент над об’єктом «Укриття» та сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 Чорнобильської АЕС. Ці об’єкти протягом 100 років надійно захищатимуть людей та довкілля від негативного впливу аварії», — підкреслив Шмигаль.

Як наголосив очільник уряду, введення в експлуатацію цих об’єктів є важливими подіями у розвитку науково-технічного прогресу не тільки в Україні, але й у світі.

Шмигаль зауважив, що для подальшої співпраці з міжнародною спільнотою за ініціативою уряду України 26 листопада 2020 року Рада директорів ЄБРР створила новий фонд — Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Під час засідання було оголошено, що фонд розпочав свою діяльність.

ЄБРР також представив завдання та цілі РМСЧ, зокрема рішення, що мають бути ухвалені асамблеєю на найближчу перспективу.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня під час розмови із Гроссі у Києві Шмигаль заявив, що Україна розробила стратегію переходу до відновлювальних джерел енергії, в якій приділяється увага розвитку ядерної енергетики в Україні.