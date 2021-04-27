Шмигаль очікує зниження ціни газу в річних тарифах постачальників

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує зниження ціни газу в річних тарифах газопостачальників.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«З 1 травня державна компанія НАК «Нафтогаз України» пропонує за річним тарифним планом газ ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу. Але Уряд очікує, що «Нафтогаз» та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи», - написав прем'єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що фіксована ціна на газ діятиме для українців наступні 12 місяців, і компанії не зможуть її підвищувати. Водночас встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни в межах річного продукту. «Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з’явиться більше можливостей для зниження ціни», - прокоментував Шмигаль.

Він підкреслив, що річний тариф дає можливість чітко розуміти та прогнозувати свої витрати. Такий продукт є ринковим інструментом та європейською практикою, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ та одночасно дає змогу зберегти всі переваги відкритого ринку газу.

Як повідомлялося, ОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») 1 травня 2021 року автоматично переводить клієнтів на новий річний тарифний план – «Фіксований». . Відтак, ціна на блакитне паливо від ГК «Нафтогаз України», яку компанія встановлює з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, дорівнює 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, якою запроваджується дія річних тарифів на газ з 1 травня. Термін дії річного тарифного плану буде встановлений із 1 травня 2021 і до 30 червня 2022 року (включно). Саме на цей період буде зафіксовано ціну на газ.