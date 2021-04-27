Лазебна пояснила, чому мало громадян користуються недержавними пенсійними фондами

Із майже 60 недержавних пенсійних фондів, що є в Україні, 15 – активні.

Як передає Укрінформ, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує пресслужба відомства у Фейсбуці.

«Є недержавні пенсійні фонди, їх у країні приблизно 60, з них приблизно 15 – активні і популярні. До речі, багато відомих людей, навіть народні депутати, мають рахунки в недержавних пенсійних фондах. Вони собі вже накопичують на пенсію. Ця система є, просто вона не була популяризована державою. Держава не робила нічого для розвитку добровільних пенсійних накопичень, не стала взірцем, не створювала корпоративні пенсійні накопичувальні програми для різних груп, наприклад, для поліцейських, медиків, військових, соціальних працівників. Якби держава виступала з такими програмами, система була б популяризована, був би прогрес. Сьогодні цього немає, і тому лише близько мільйона громадян користуються цією системою», - зауважила Лазебна.

Вона наголосила, що «це дуже мало».

«Тому сьогодні ми говоримо про обов’язкову накопичувальну систему не для 1 мільйона людей, а для 10 мільйонів громадян, які офіційно працюють. Ми хочемо дати можливість якомога більшій кількості людей накопичувати. Це має стати «новою нормальністю» для нас, як давно уже стало в світі. Ми запропонували залучити до накопичення ряд незахищених категорій людей, які отримують допомоги чи грошове утримання від держави та виконують соціально важливі функції. Наприклад, це люди, які доглядають за непрацездатними родичами, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу – сьогодні за них держава платить внески в солідарну систему, таким чином ми їх страхуємо. Ми запропонували частину внесків направляти так само на їх особисті накопичувальні рахунки», - розповіла міністр соціальної політики.

Вона нагадала, що законопроєкт про запровадження обов’язкових пенсійних накопичень є у Верховній Раді ще з кінця 2019 року.

«До нього Мінсоцполітики мало зауваження. Я є прихильником запровадження другого рівня, але для мене важливо побудувати довіру до нього, щоб система була доступною, зрозумілою і ефективною. Тому ми над цим активно працювали і нещодавно передали до Верховної Ради доопрацьовані законопроєкти, наше бачення захисту людей в цій системі, як її побудувати найкращим чином», - зауважила Лазебна.

Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Україні близько 1 мільйона застрахованих осіб користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень, або близько 9% від кількості офіційно працюючих.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 11,1 млн пенсіонерів, із яких 2,7 млн — працюючі.