До чотирьох кредитних спілок Нацбанк застосував заходи впливу

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох кредитних спілок за недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив на засіданні 26 квітня 2021 року рішення:

1) застосовати захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх діючих ліцензій до двох кредитних спілок: КС "Гарант" та КС "Софія СВЄ". Обидві спілки не дотримуються відразу декількох нормативів, зокрема мають від’ємне значення нормативу достатності капіталу (К2). Національний банк проаналізував звітність цих двох кредитних спілок за 2020 рік та встановив, що зафіксовані порушення та їхні наслідки не усунуті та тривають.

2) застосовати захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення до двох кредитних спілок: "Слобожанська" та "Допомога". Обидві спілки недотримувалася нормативів достатності капіталу (К2), а також вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів. Звітність цих двох кредитних спілок за 2020 рік свідчить, що вони продовжують їх порушувати, проте мають тенденцію до покращення показників.

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Зазначені чотири кредитні спілки повинні у строк до 30 червня 2021 року усунути порушення, що стали причиною для застосування заходів впливу.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.