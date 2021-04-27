Нафтогаз надіслав пропозиції з річною ціною газу 30 збутам

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» надіслало 30 збутовим підприємствам по всій країні комерційні пропозиції щодо річного контракту на постачання газу із фіксованою ціною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"Договір передбачає чітко визначений мінімальний та максимальний обсяг газу на рік. Газопостачальна компанія має закупити щонайменше 50% від максимального річного замовлення", - зазначили в компанії.

Контрагенти мають час до 28 квітня включно обговорити умови договору та надати перші заявки на обсяги на травень 2021 року. Основні положення контракту містять єдині стандартні умови для всіх постачальників газу побутовим споживачам із фіксованою річною ціною.

"Щомісячні обсяги постачання встановлюються на основі історичних даних щодо споживання газу. Збутові компанії мають до 25 числа подати заявку на закупку газу наступного місяця, за виключенням травня 2021 року. Вони можуть відмовитися від місячної закупівлі або замовити від 75% до 100% місячного планового обсягу", - зауважили в Нафтогазі.

Фінансові умови передбачають ринкову ціну газу, що встановлюється за формулою. Покупець може оплатити газ за передплатою. У разі постоплати, що відбувається протягом 45 діб після місяця постачання, газзбут має надати банківську гарантію для періоду закупівлі із жовтня по березень. З квітня по вересень достатньо гарантії материнської компанії. Ціна газу залежить від термінів звернення щодо підписання контракту.

«Нафтогаз сприяє розвитку ринку газу і прагне підтримувати постачальників, що продаватимуть газ домогосподарствам за фіксованими річними цінами. Із запровадженням річної ціни для побутових споживачів важливо, щоб збути визначилися, як вони керуватимуть власним газовим портфелем. Від цього залежить їхня конкурентоспроможність. Тому треба зважувати, коли й у кого купувати газ і за якими цінами: можна придбати раніше та закачати у сховища, можна використовувати річні контракти або щомісячні закупки, авансові платежі або постоплату», – зазначив головний виконавчий директор – виконавчий директор з трансформації Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

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Як повідомляв Укрінформ, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») 1 травня 2021 року автоматично переводить клієнтів на новий річний тарифний план – «Фіксований». . Відтак, ціна на блакитне паливо від ГК «Нафтогаз України», яку компанія встановлює з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, дорівнює 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, якою запроваджується дія річних тарифів на газ з 1 травня. Термін дії річного тарифного плану буде встановлений з 1 травня 2021 і до 30 червня 2022 року (включно). Саме на цей період буде зафіксовано ціну на газ.