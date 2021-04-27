Вклади фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування зросли на ₴3,73 мільярда

За січень-березень 2021 року сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросла на 3,73 млрд грн - до 611,29 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Станом на 1 квітня 2021 року із загальної суми вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів (611,29 млрд грн):

вклади у національній валюті – 363,01 млрд грн (+5,65 млрд грн за I кв.);

вклади в іноземній валюті – 248,29 млрд грн (-1,92 млрд грн за I кв.).

«В І кварталі поточного року динаміка вкладних операцій характеризується помірним приростом. В основному зростання відбулося за рахунок приросту вкладів в національній валюті (на 1,6%). І хоча гривневий еквівалент вкладів в іноземній валюті зменшився на 0,8% за рахунок результатів переоцінки, проте фактично вклади в іноземній валюті також зросли (в доларовому еквіваленті приріст склав 55 млн доларів США)», – відзначила директор департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Олена Дещеня.

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Вона пояснила, що основними чинниками, які мали вплив на приріст гривневих вкладів в І кварталі 2021 року є: збільшення мінімального рівня заробітної плати на 20,0% з початку року (з 5000 грн до 6000 грн); приріст фонду оплати праці на 15,4 млрд грн або 9,3% за січень–лютий 2021 року порівняно із відповідним періодом минулого року; приріст бюджетних виплат на соціальний захист та соціальне забезпечення на 8,5 млрд грн або 16,6% за січень–лютий 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначається, що вклади 98,0% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 234,94 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,3%, а сума їх вкладів станом на 1 квітня 2021 року становила 51,20 млрд грн (8,4% від загальної суми вкладів). Із 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Станом на 1 квітня 2021 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 72 банка.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросла на 28,1% або 133,12 млрд грн - до 607,56 млрд гривень.