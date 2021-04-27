В ОАСК оскаржують призначення Любченка головою податкової служби

Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Скасувати розпорядження уряду від 14 квітня 2021 року про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України – позов з такою вимогою надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, крім того, суд просять визнати протиправними дії Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Національного агентства України з питань державної служби, які допустили Олексія Любченка до участі у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України, а також скасувати рішення Комісії, яким були визначені результати співбесіди з кандидатами та загальний рейтинг кандидатів.

Згідно з інформацією ОАСК, відповідачами вказані Національне агентство України з питань державної служби, Комісія з питань вищого корпусу державної служби та Кабінет Міністрів України.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 24 квітня 2020 року звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

14 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення з 20 квітня 2021 року Олексія Любченка на посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладання контракту строком на 5 років.

Фото: ДПС