Український виробник постачатиме тролейбуси в Чехію

Корпорація «Богдан» у консорціумі з чеською компанією Tram For Envi поставить шість нових тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії м.Їглава (Чехія) за підсумками тендера, в якому консорціум було визнано переможцем майже рік тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба корпорації.

"Покупка фінансуватиметься за допомогою європейської субсидії. Це буде двовісний низькопідлоговий тролейбус, який може виїжджати за межі контактної мережі. Значна частина конструкції тролейбуса повинна мати складові чеського виробництва, наприклад обладнання Cegelec", - зазначили в корпорації.

У травні 2020 року чесько-український консорціум було визнано переможцем тендера на поставку тролейбусів для транспортної компанії м.Їглава, в якому він конкурував з Škoda Electric. До цього протягом багатьох років тільки Škoda Electric вигравала контракти на поставку тролейбусів, а прихід інших виробників призвів до суттєвого зниження цін.

Читайте також: У Києві на маршрути виходять 15 нових тролейбусів

Корпорація «Богдан» близько 10 років тому мала досвід співпраці з чеською компанією Cegelec і представляла тролейбус в рамках спільного проекту в м. Острава (Чехія). Серед інших великих поставок продукції корпорації в ЄС – поставка в 2013 році спільно з польською компанією Ursus 38 електробусів в м. Люблін.

Фото: Libor Hinčica / Československý dopravák