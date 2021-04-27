Нафта дорожчає на тлі поліпшення прогнозу попиту

Ціни на нафту виросли у вівторок, 27 квітня, на тлі поліпшення прогнозу попиту на поточний рік технічним комітетом ОПЕК +, проте інвестори як і раніше стурбовані відновленням попиту на паливо, оскільки кількість нових випадків COVID-19 в Індії продовжує збільшуватися

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 66,26 за барель, що на $ 0,61 (0,93%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $ 0,57 (0,92%) - до $ 62,48 за барель. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 65,65 і $ 61,91 відповідно.

Об'єднаний технічний комітет Організації країн-експортерів нафти і союзників (ОПЕК +) напередодні підтвердив прогноз збільшення попиту на нафту в 2021 р. до 6 млн барелів на добу (б / д) з очікуваних в березні 5,6 млн б / д. При цьому, вони вважають, що надлишок запасів нафти, який сформувався на світовому ринку в період пандемії, повністю зійде нанівець до кінця поточного кварталу.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо також заявив про поліпшення перспектив нафтового ринку, зазначивши "позитивні сигнали щодо світової економіки". Однак, він підкреслив, що існує безліч факторів, які вимагають постійного спостереження і пильності.

Техкомітет також попередив, що складна епідеміологічна ситуація в Індії, Японії та Бразилії може обмежити підвищення попиту на нафту.

"Країнам ОПЕК +, які проведуть чергову зустріч цього тижня, необхідно взяти до уваги як перспективи зростання в Китаї, США і Європі, так і негативні сигнали з Індії та ряду інших регіонів. Малоймовірно, що країни ОПЕК +, що виступають за нарощування видобутку, в цих умовах зможуть знайти переконливі аргументи, які підтримають їхню позицію ", - зазначає аналітик Axi Стівен Іннес.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 65,65 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,21 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($ 65,03).