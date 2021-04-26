Тендер на будівництво сховища осклованих радіоактивних відходів відбудеться у травні

Компанія, яка будуватиме сховище осклованих радіоактивних відходів, найімовірніше буде визначена у травні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк.

"Був оголошений тендер, пройшла кваліфікація учасників, і, сподіваюся, найближчим часом тендер буде проведений та завершений. Заявки на участь подали 6 учасників, і ті з них, які пройдуть кваліфікацію, будуть допущені до тендеру. Цим питанням займається Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Я сподіваюсь, що тендер відбудеться вже в травні", - сказав очільник ДАЗВ.

Раніше Костюк повідомив, що Державне агентство з управління зоною відчуження розглядає можливість побудувати сховище для приймання осклованих РАВ з Росії до 2023 року.

"Підприємство, яке перебуває в управлінні ДАЗВ, будує другу чергу комплексу "Вектор", де планується приймати відпрацьоване ядерне паливо, яке буде заходити після перероблення з Росії. Є міжнародні зобов'язання згідно з конвенцією. Відбувається тендер, (він - ред.) на фінальній стадії. Термін будівництва - до березня 2023 року", - зазначив Костюк.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про виділення у 2018 році 86,27 млн грн Міністерству екології та природних ресурсів на фінансування будівництва і введення в експлуатацію інфраструктури для приймання на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних радіоактивних відходів.

Централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде здійснюватися на майданчику комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки, захоронення радіоактивних відходів «Вектор» на території зони відчуження. Промислова зона (зона поводження з РАВ) виключена з території Чорнобильського заповідника і не входить до територій, резервованих для наступного заповідання.

Сховище осклованих РАВ призначене для приймання у власність держави, підготовки та проміжного зберігання відходів строком до 100 років; оснащене відповідними захисними інженерними бар’єрами, системами електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції, відеоспостереження, очищення забрудненого повітря та радіометричного контролю. Згодом усі відходи мають бути захоронені в геологічному сховищі.

Навесні 2020 року стало відомо, що будівництво сховища осклованих РАВ затримується через недофінансування. Попри те, що Енергоатом відраховував усі платежі у фонд поводження з радіоактивними відходами, ці кошти не спрямовувалися на поводження з РАВ.

ДП НАЕК "Енергоатом" може потрапити під штрафні санкції від Російської Федерації через затримку будівництва сховища осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що залишаються після переробки відпрацьованого ядерного палива.