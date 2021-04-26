У Нацбанку очікують зменшення впливу цін на паливо на ріст інфляції

Вплив на інфляційні процеси в Україні, який спричинило зростання світових цін на палива та продукти харчування, поступово слабшатиме, а підвищення облікової ставки НБУ сприятиме послабленню інфляційного тиску.

Як передає Укрінформу, про це йшлося 14 квітня під час дискусії членів комітету Нацбанку з монетарної політики (КМП) щодо рівня облікової ставки, повідомляє пресслужба НБУ.

На цьому засіданні члени комітету одностайно рекомендували правлінню Нацбанку підвищити облікову ставку до 7,5%, вважаючи, що це стане передумовою для поступового сповільнення інфляції та повернення її до цільового показника у 5% у першому півріччі 2021 року.

Учасники дискусії констатували, що на початку року інфляція продовжувала прискорюватися швидше, ніж очікувалося. Зокрема, в березні індекс споживчих цін сягнув 8,5% р/р, що перевищило січневий прогноз Національного банку (7,6% р/р).

З одного боку, інфляційний тиск значною мірою зумовлювали тимчасові зовнішні чинники. Зокрема, світові ціни на паливо та продовольчі товари залишилися вищими, аніж прогнозувалось у січні. З іншого боку, значно посилився фундаментальний інфляційний тиск, що демонструє підвищена динаміка базової інфляції.

Крім того, попри погіршення епідеміологічної ситуації та посилення карантинних обмежень у деяких областях, споживчий попит і надалі підвищувався на тлі зростання реальних доходів населення, зокрема заробітної плати. Про це свідчать високі показники роздрібного товарообігу, продажу автомобілів та поліпшення виробничих показників промислових видів діяльності, орієнтованих на споживчі ринки (текстильне, меблеве виробництво тощо), а також збільшення імпорту товарів споживчого призначення.

Учасники дискусії погодилися, що вища, ніж очікувалося, прогнозна траєкторія інфляції, завищені інфляційні очікування, а також посилення інфляційних ризиків вимагають рішучішої реакції Національного банку. Підвищення облікової ставки понад січневий прогноз якраз і мало стати чітким сигналом для ринку про намір НБУ повернути інфляцію до цілі у 5%.

Зазначається, що підвищення ключової ставки спершу має позначиться на міжбанківських ставках і ставках за корпоративними депозитами банків, а із середини року – на дохідності депозитів для населення. Це сприятиме переорієнтуванню частини споживчого попиту на користь депозитів у банках та, відповідно, стримуватиме його тиск на інфляцію.

При цьому, деякі учасники дискусії зауважили, що інфляційний тиск може виявитися недооціненим через високий рівень невизначеності. Тож вони не виключили необхідності продовження циклу підвищення облікової ставки.

Як повідомлялося, комітет з монетарної політики є консультативним внутрішнім органом Нацбанку, створеним задля обміну інформацією та поглядами щодо формування й реалізації монетарної політики для забезпечення цінової стабільності в державі. До складу КМП входять: голова НБУ, члени правління НБУ, директори департаментів монетарної політики та економічного аналізу, відкритих ринків, фінансової стабільності, статистики та звітності. Дискусії учасників комітету відбуваються напередодні засідань правління НБУ з питань монетарної політики.