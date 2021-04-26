Україна розвиває атомну галузь для забезпечення енергобезпеки - Зеленський

Українська держава працює над розвитком атомної галузі задля забезпечення енергетичної безпеки та синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою Європейського Союзу.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі у Києві, повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу глави держави.

«Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику», – зазначив Зеленський.

Зокрема, він зауважив, що Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, серед іншого малих модульних реакторів SMR-160, оскільки має на меті локалізувати технологічне виробництво для SMR-160 в Україні.

Президент назвав символічним відвідання Рафаелем Гроссі України у 35-ті роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Він подякував МАГАТЕ та міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції, а також за підтримку в подоланні її наслідків.

«Це стосується не тільки реалізації проєктів технічної допомоги, а й обміну досвідом і знаннями. Хочу відзначити особливу роль знань в атомній енергетиці. Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися», – наголосив Зеленський.

Він відзначив, що Чорнобильська катастрофа змінила уявлення про атомну енергетику у світі, а нині Україна змінює уявлення про саму катастрофу. Українські фахівці намагаються дати нове життя Чорнобильській зоні, яка є унікальним об’єктом, де після техногенної катастрофи поступово відроджується природа.

«Також ми крок за кроком перетворюємо зруйнований четвертий енергоблок на екологічно безпечну систему. Для цього ми реалізували безпрецедентний інженерний проєкт – побудували арку нового безпечного конфайнменту. Ми завершуємо будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дасть змогу підвищити рівень ядерної безпеки та забезпечити більшу енергонезалежність», – додав глава держави.

Крім того, Україна отримала ліцензію на промислову експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, де протягом 100 років зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з першого, другого та третього енергоблоків, зауважив він.

Окремо Президент звернув увагу на питання безпеки як в Україні, так і в європейському регіоні в контексті ядерної безпеки. Зокрема, щодо захоплення Росією під час окупації частини нашої території ядерних установок та матеріалів у Криму, які є власністю України й щодо яких застосовуються гарантії МАГАТЕ, та шахти «Юний комунар» у Донецькій області, ситуація на якій нині є небезпечною та загрожує довкіллю через припинення робіт з водовідливу у 2018 році.

«Сім років ані компетентні органи України, ані МАГАТЕ не мають доступу до ядерних установок та матеріалів. Відсутність такої інформації – це проблема, яка не має кордонів, а її наслідки не матимуть меж», – наголосив Зеленський.

Водночас він акцентував, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов’язанням у ядерній сфері та має на меті відновити застосування гарантій МАГАТЕ на окупованих територіях.

Як повідомлялося, очільник МАГАТЕ перебуває з робочим візитом в Україні вперше за 10 років.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави. Україна є членом Агентства з моменту його створення у 1957 році.

Із 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 млн дол. на реалізацію проєктів з чорнобильської проблематики в Україні.