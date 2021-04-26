Минулого тижня компанії отримали ₴2,2 мільярда доступних кредитів – Мінфін

Упродовж минулого тижня за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%” було укладено 709 кредитних угод на 2,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з моменту старту програми уповноважені банки видали 14 368 кредитів загалом на 35,8 млрд грн. Із них 15,654 млрд грн видані для рефінансування попередньо отриманих кредитів; 5,112 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі; 15,029 млрд грн – у якості антикризових кредитів.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди угоди про співробітництво за держпрограмою «5-7-9%» із 29-ма банками. Лідером серед них за кількістю укладених угод і виданих коштів є ПриватБанк (4 724 угоди на 3,457 млрд грн). Також у ТОП-10 за цими показниками входять: Ощадбанк (1 856 угод на 3,358 млрд грн); Райффайзен Банк Аваль (1 670 угод на 7,129 млрд грн); Укргазбанк (1 350 угод на 2,286 млрд грн); ПУМБ (919 угод на 4,158 млрд грн); Кредобанк (850 угод на 2,834 млрд грн); Банк «Львів» (793 угоди на 1,748 млрд грн); Прокредит Банк (680 угод на 2,928 млрд грн); Креді Агріколь Банк (548 угод на 2,850 млрд грн) та Укрексімбанк (276 угод на 1,297 млрд грн).

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. Надання позики за однією із трьох можливих кредитних ставок у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника і терміну його діяльності. Максимальна сума кредиту за програмою – 3 млн грн.