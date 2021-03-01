Проєкт високошвидкісного залізничного сполучення розпочнеться від кордону з Польщею - Криклій

Україна в 2021 році розпочне проєкт високошвидкісного залізничного сполучення для обслуговування InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС від кордону з Польщею.

Як передає Укрінформ, про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій сказав під час онлайн-участі в дискусії на тему: «Інфраструктура Північ-Південь 2040 у контексті Зеленого ладу ЄС» , повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Цьогоріч в Україні вперше передбачена бюджетна підтримка у розмірі 4 млрд грн на розвиток пасажирських залізничних перевезень – закупівлю 100 нових вагонів та електрифікацію. Разом з тим, ми даємо старт проєкту високошвидкісного залізничного сполучення, який на початковому етапі передбачатиме будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 км/год та сучасної інфраструктури для обслуговування InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС. У 2021-му розпочнемо його від кордону з Польщею», - сказав Криклій.

Він також підкреслив необхідність будівництва нових залізничних сполучень на основі «європейської колії».

Міністр інфраструктури України наголосив на важливості розвитку мережі автомагістралей TEN-T, у тому числі у рамках Via Carpathia, та підкреслив роль українських морських портів у транспортно-логістичних коридорах між Європою та Азією.

Криклій взяв участь у дискусії, яка відбувалася у Польщі, в рамках щорічної міжнародної конференції «Європа Карпат» на запрошення міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика.

Участь у дискусії також взяли міністр транспорту та комунікацій Литви Маріус Скуодіс, інші представники керівництва міністерств з питань інфраструктури та транспорту Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії. Учасники обговорили розбудову швидкісного залізничного сполучення в регіоні, автомагістралей, у тому числі у рамках Via Carpathia i Via Baltica, безпеку транспортної інфраструктури та її роль у реалізації Європейського зеленого ладу.