Нафта дорожчає на очікуваннях нових рішень країн ОПЕК + щодо рівня видобутку

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 1 березня становила 65,51 дол. за барель, що на 1,69% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 26 лютого ці контракти подешевшали на 2,6%, до 64,42 за дол.барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 1 березня виросла на 1,64%, до 62,51 дол. за барель. За підсумками попередньої сесії ці контракти подешевшали на 3,2%, до $61,5 дол. за барель.

У лютому як Brent, так і WTI подорожчали приблизно на 18%.

Засідання ОПЕК + на рівні міністрів держав пройде 4 березня. Йому передуватиме зустріч технічного комітету ОПЕК + (2 березня) і міністерського моніторингового комітету (JMMC, 3 березня), де зазвичай виробляються рекомендації для всіх міністрів країн ОПЕК +. Трейдери вважають, що ОПЕК + прийме рішення про нарощування видобутку, проте не впевнені в тому, наскільки різко його може бути збільшено.

"Засідання ОПЕК + дуже важливо. Ринок може зберегти позитивний настрій у разі помірного нарощування видобутку ОПЕК +, тоді як велике збільшення погіршить його перспективи на найближче майбутнє", - сказав Майкл МакКарті, який відповідає за стратегію на нафтовому ринку в компанії CMC Markets Asia Pacific.

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Підтримку нафтовому ринку в понеділок також надають зростаючі очікування швидкого прийняття нового пакету стимулів у США. Минулими вихідними Палата представників американського Конгресу схвалила пакет заходів обсягом 1,9 трлн дол., запропонований раніше президентом країни Джо Байденом. Тепер законопроект буде направлений на розгляд Сенату.