Енергоатом повністю забезпечив потреби українців в електроенергії на березень
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Енергоатома.
"Енергоатом продав ДП "Гарантований покупець" на березень цього року 3,56 млн МВт·год електроенергії – обсяг, необхідний для повного покриття потреб населення України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за спецзобов’язаннями, покладеними на компанію, ціна продажу склала 150 грн/МВт·год (без ПДВ).
Як повідомляє "Енергоатом-трейдинг", з початку роботи нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, Енергоатом продав "ГарПоку" 87,7 млрд кВт·год електроенергії. З цього об’єму 10,5 млрд кВт·год було реалізовано вже поточного року. Тож переживати за світло у домівках не варто – українські атомні електростанції здатні виробити його у більш ніж достатніх для громадян об’ємах.
Як повідомлялося, НКРЕКП планує перевірити НАЕК "Енергоатом" щодо недостатнього (на 5,9% менше від необхідного) відпуску "Гарантованому покупцю" електроенергії для потреб населення. Відповідний проєкт постанови буде розглядатися 3 березня на засіданні комісії.