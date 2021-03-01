Енергоатом повністю забезпечив потреби українців в електроенергії на березень

ДП "НАЕК "Енергоатом" продав ДП "Гарантований покупець" на березень 2021 року весь необхідний обсяг електроенергії для повного покриття потреб населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Енергоатома.

"Енергоатом продав ДП "Гарантований покупець" на березень цього року 3,56 млн МВт·год електроенергії – обсяг, необхідний для повного покриття потреб населення України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за спецзобов’язаннями, покладеними на компанію, ціна продажу склала 150 грн/МВт·год (без ПДВ).

Як повідомляє "Енергоатом-трейдинг", з початку роботи нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, Енергоатом продав "ГарПоку" 87,7 млрд кВт·год електроенергії. З цього об’єму 10,5 млрд кВт·год було реалізовано вже поточного року. Тож переживати за світло у домівках не варто – українські атомні електростанції здатні виробити його у більш ніж достатніх для громадян об’ємах.

Як повідомлялося, НКРЕКП планує перевірити НАЕК "Енергоатом" щодо недостатнього (на 5,9% менше від необхідного) відпуску "Гарантованому покупцю" електроенергії для потреб населення. Відповідний проєкт постанови буде розглядатися 3 березня на засіданні комісії.