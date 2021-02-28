Ефективний алгоритм допоміг енергосистемі пройти зиму - Герус

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що цієї зими вдалося виробити ефективний алгоритм, як проходити складні періоди, навіть коли виникають форс-мажори із зупинками енергоблоків під час аварійних ремонтів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал депутата.

"Кардинальні зміни в українській енергосистемі відбулися буквально за тиждень. Ще на минулому тижні, коли були морози -15С, в аварійних ремонтах перебували 13 енергоблоків. А сьогодні в аварійному ремонті лише один блок Слов'янськоі ТЕС, який дійсно проводить ремонтні роботи до кінця березня. Таке стрімке повернення енергоблоків з аварійних ремонтів у робочий стан вважаю спільною заслугою енергетичних компаній, учасників ринку, органів влади, засобів масової інформації, журналістів, експертів та всіх небайдужих", - зауважив Герус.

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Парламентарій окремо відзначив внесок державної генерації у проходження надскладного зимового періоду. "Центренерго запустив енергоблоки на газу, Укргідроенерго у лютому виробило е/е на 30% вище планових показників, а "Енергоатом" достроково завершив ремонти та включив у роботу 2 блоки: ХАЕС-2 та РАЕС-1. Цієї зими ми всі разом виробили ефективний працюючий алгоритм, як проходити складні періоди, навіть коли виникають форс-мажори із зупинками енергоблоків у аварійні ремонти", - підкреслив Герус.

Як повідомляв Укрінформ, у перші дні лютого поточного року в Україні зафіксували найвище споживання електроенергії за останні шість років.