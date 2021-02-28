Заступник глави МЗС обговорив концесію порту «Ольвія» із катарськими партнерами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Катарі.
Зазначається, що Сенік ознайомився з надсучасною інфраструктурою та технічними можливостями катарського морського порту «Хамад», який є одним із найбільших портів Близького Сходу та Затоки.
«Заступник міністра провів зустріч з керівництвом порту, а також переговори з керівництвом катарської компанії «Milaha» та портового оператора «QTerminals». Сторони обговорили стан імплементації договору між Міністерством інфраструктури України та катарською компанією «QTerminals» щодо концесії українського порту «Ольвія» (м.Миколаїв)», - йдеться у повідомленні.
Сенік запросив катарських партнерів відвідати Україну для ознайомлення з інвестиційним потенціалом у сфері інфраструктури.
Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року відбулося підписання договору між Міністерством інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України» та катарською компанією «QTerminals» стосовно передачі в концесію українського порту «Ольвія» (м. Миколаїв).
У рамках укладеної угоди катарська компанія зобов’язалась упродовж наступних п’яти років інвестувати 3,4 млрд грн. у розвиток українського порту та його інфраструктури. Реалізація спільно з Катаром проєкту в українському порту «Ольвія» стане найбільшою прямою іноземною інвестицією у портову галузь України за всю історію незалежності.
Фото: qatar.mfa.gov.ua