У НАЗК назвали ризики від безоплатної приватизацїї земель

Положення Земельного кодексу про безоплатну приватизацію земель державної та комунальної власності дає можливість реалізувати з десяток корупційних схем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Згідно з аналізом НАЗК, лише одне положення Земельного кодексу про безоплатну приватизацію земель державної та комунальної власності дає можливість реалізувати з десяток корупційних схем. За попередніми результатами аудиту Держгеокадастру, через механізм безоплатної приватизації з 2013-го до 2020 року з державної у приватну власність вивели понад 700 тис. га землі. Наразі на балансі держави відсутні понад 5 млн га земельного банку, а власники земельних ділянок стануть відомі лише після оцифрування паперових даних", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що загалом в результаті проведеного аналізу земельної сфери вдалося виявити понад 30 корупційних схем. Це, зокрема, безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам; корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки; корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки; передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів; використання земельних пільг учасників бойових дій у корупційних схемах.

Найбільш розповсюдженими джерелами корупційних ризиків в НАЗК назвали: недосконалість нормативного регулювання, відсутність ефективних механізмів реагування, дискреційні повноваження органів влади, суперечність законодавчих норм, відсутність належного обліку земель.

Для подолання корупційних схем у земельній сфері НАЗК пропонує, зокрема, трансформувати процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки незахищених верств населення; перевести проведення земельних торгів у електронну торгову систему, яка виключить контакти між учасниками та організаторами під час аукціону, та замінить суб’єктивні рішення людини на автоматичні дії електронного майданчика; запровадити електронну процедуру реєстрації земельних ділянок.

Також пропонується створити єдиний відкритий реєстр орендованого комунального майна; встановити ставки орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на базі їх ринкової вартості; заборонити укладати договори про сумісну діяльність на землях державних та комунальних закладів і підприємств, яким надали землі за правом постійного користування; повноцінно запустити інтернет-ресурс для моніторингу обігу земель, на якому підлягатимуть відкритому оприлюдненню всі геопросторові дані, що є в розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, НАЗК пропонує передати контрольні функції у сфері землеустрою від Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, раніше експерти НАЗК визначили та проаналізували найбільш поширені корупційні схеми, якими користуються для незаконного отримання землі як фізичні особи, так і великі агрохолдинги. Серед найбільш поширених корупційних схем агентство назвало: самовільне зайняття земель державної та комунальної власності «за згоди» посадових осіб; укладання договорів про спільну діяльність для користування земельними ділянками державної та комунальної власності; використання безоплатної приватизації як корупційного інструменту для виведення земельних активів.