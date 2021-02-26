Мінфін про виконання держбюджету-2020: доходи в «плюсі» і дефіцит менший від плану

Міністерство фінансів у газеті «Урядовий кур’єр» опублікувало звіт про виконання Державного бюджету України за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За підсумками минулого року, завдяки виваженій та послідовній політиці уряду, незважаючи на карантинні обмеження, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, вдалося досягти виконання бюджетних показників у запланованих законом обсягах", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Мінфін похвалився перевиконанням плану доходів до Держбюджету

Так, доходи держбюджету-2020, з урахуванням змін, були навіть перевиконані (план – 1022,1 млрд грн, факт - 1076 млрд грн). А дефіцит державного бюджету утримано в межах граничного показника: план - 298,4 млрд грн, факт - 217,1 млрд грн.

Основним джерелом отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту державного бюджету в минулому році, були державні внутрішні та зовнішні запозичення - їх було здійснено на загальну суму 639,6 млрд гривень.

Зазначається, що у 2020 році уряд забезпечив фінансування захищених статей видатків, а також низки інших видатків, які сприяють розвитку економіки та добробуту громадян. Для забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2020 році проведено поетапне підвищення розмірів прожиткового мінімуму з 1 липня та з 1 грудня. Порівняно з 2019 роком розміри прожиткового мінімуму на одну особу зросли в грудні до грудня попереднього року на 8% - до 2 189 гривень.

У Мінфіні заявили, що вітчизняна економіка продемонструвала вищу стійкість до впливу зовнішніх факторів, ніж під час попередніх криз. Фактичний курс гривні до долара США, хоча і девальвував за підсумками року на 4,3% (у середньорічному розрахунку), виявився більш міцним, ніж було враховано в припущеннях зміненого прогнозу.

Як повідомляв Укрінформ, законом про Державний бюджет України на 2021 рік визначено доходи у сумі 1 092 млрд грн, видатки - у сумі 1 328 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету затверджено на рівні 247 млрд грн.