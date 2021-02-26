Укравтодор збудує 420 кілометрів велодоріжок на Одещині

У 2021 році Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочинає масштабний проєкт щодо розвитку велодоріжок в Одеській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбуці.

Зазначається, що передбачено збудувати два велосипедних кола загальною протяжністю 420 кілометрів вздовж доріг державного значення; від автомобільного потоку вони будуть відокремлені огорожею.

Мале велоколо протяжністю 90 км пролягатиме вздовж доріг Н-33 і Т-16-47. Малим колом можна буде дістатися до таких курортів Одещини, як Чорноморськ, Грибівка та Овідіополь.

Протяжність Великого велокола сстановитиме 250 км. Воно буде проходити вздовж доріг Т-16-10, Т-16-47, М-27, М-14, М-16 і Т-16-25 і забезпечить велосполучення із Затокою, Шабо, Сергіївкою і Татарбунарами.

Уздовж уже відремонтованих трас доріжки будуть добудовані, додали в Укравтодорі, а при проєктуванні нових доріг їх відразу закладатимуть у проєкти.

Перші 134 велодоріжки вздовж морського узбережжя вже почали проєктувати, зауважила у пресслужбі.

Для будівництва використають феросплавний щебінь.Це дозволить утилізувати відходи заводів і здешевити саме будівництво.

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Як повідомлялось, на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», що відбувся цього тижня, голова Укравтодору Олександр Кубраков анонсував мегапроєкти «Великого будівництва» 2021, серед яких, зокрема, початок будівництва окружної дороги Києва і нового моста через Дніпро у Кременчуці.