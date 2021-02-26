До системи BankID НБУ підключилися ще два банки

До Національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України у статусі абонентів-ідентифікаторів підключилися Ukrsibbank BNP Paribas Group та Укргазбанк.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"До Системи BankID НБУ підключилися 2 нові банки у статусі абонентів-ідентифікаторів – Ukrsibbank BNP Paribas Group та Укргазбанк. Відтепер онлайн-послуги з використанням Системи BankID НБУ стали доступними вже для 98% користувачів платіжних карток на ринку", - йдеться в повідомленні.

Загалом сьогодні Система BankID НБУ налічує 77 учасників: 29 банків-ідентифікаторів, 38 комерційних та 10 некомерційних абонентів (надавачів послуг).

У Нацбанку зазначають, що Система BankID НБУ стає дедалі цікавішою не тільки для фінансового ринку, але і для інших компаній.

"Так, зараз до нас підключаються нові надавачі послуг у сферах оренди та продажу нерухомості, оренди авто, спеціалізованого обладнання тощо. Ми намагаємося зробити систему такою, щоб вона була корисною для кожного громадянина в різних сферах послуг", - зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. У липні 2020 року розпочався новий етап розвитку BankID НБУ – запрацювала комерційна модель цієї системи.

Національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет. Підключення до системи BankID НБУ для українських банків, державних установ і комерційних підприємств - безкоштовне.