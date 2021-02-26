Пошта Японії поновила доставку посилок в Україну

Пошта Японія з 26 лютого відновила доставку EMS та авіавідправлень в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АТ "Укрпошта".

"З 26 лютого після локдауну пошта Японії відновлює експортні відправлення в Україну. Відтак Укрпошта доставить замовлені українцями відправлення EMS та ті, що доставляються літаком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пошті Японії діяли обмеження щодо доставки поштових відправлень до інших країн, тоді як Укрпошта не припиняла експорт до цієї країни навіть у період пандемії. У січні 95% відправлень EMS доставлялись до пошти Японії протягом 7 днів, 5% - протягом двох тижнів.

В Укрпошті нагадують, що компанія на початку карантину забезпечувала доставку відправлень EMS до 57 країн, а зараз ці відправлення доставляються у 120 країн. Планується, що після стабілізації авіасполучення та відновлення повноцінної роботи національних поштових операторів, сервіс буде доступний для доставки до 195 країн.

Як повідомляв Укрінформ, EMS — це сервіс прискореної міжнародної доставки, який надають національні поштові оператори, які є учасниками Всесвітнього поштового союзу. З березня 2021 року міжнародні відправлення EMS в Укрпошті стануть доступними для оформлення онлайн.