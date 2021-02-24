Марченко ініціює обговорення розвитку співпраці з Катаром в енергетиці й агросекторі

Міністр фінансів України Сергій Марченко ініціюватиме обговорення розвитку співпраці з Державою Катар у низці секторів, зокрема аграрному, енергетичному та військово-технічному.

Про це він повідомив у Фейсбуці за результатами онлайн-конференції щодо торгово-економічного співробітництва між країнами, передає Укрінформ.

"Вже незабаром як голова Комісії з економічного, торгівельного і технічного співробітництва між урядами України та Держави Катар ініціюватиму обговорення нових можливостей розвитку відносин між нашими країнами. Зокрема, звернемо увагу на енергетичний та аграрний сектори, військово-технічне співробітництво, інвестиції", - написав він.

Міністр наголосив, що за 27 років існування дипломатичних та економічних відносин між двома країнами відбувається ефективна співпраця за низкою напрямків.

Зокрема, Марченко відзначив постійне зростання експорту (чорні метали, жири, олії рослинного або тваринного погодження та зернові культури), збільшення імпорту до України (органічні хімічні сполуки, продукти неорганічної хімії).

Глава Мінфіну також відзначив одну з найбільших прямих іноземних інвестицій від Катару в портову галузь України за роки незалежності.

Марченко також зауважив, що між країнами діє безвізовий режим, здійснюються прямі авіаційні рейси між Дохою та Києвом.

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Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року був підписаний договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія". Концесіонер проєкту - катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару "Хамад". Відповідно до договору, QTerminals інвестує у розвиток порту "Ольвія" близько 3,4 млрд грн. Крім того, не менше 80 млн грн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

Держава Катар - країна на Середньому Сході, що займає півострів Катар у Перській затоці. Майже вся територія країни є пустелею. Основу економіки Катару становить видобування та переробка нафти (70% державних доходів, більше 60% валового внутрішнього продукту і приблизно 85% доходів від експорту).