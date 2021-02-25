Оператор ГТС вимагає втручання правоохоронних органів у ситуацію з боргами облгазів

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" заявляє про необхідність негайного втручання правоохоронних органів у ситуацію з боргами Донецькоблгазу та Тернопільміськгазу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Фейсбуці, аналізуючи ситуацію зі зростанням у січні цього року заборгованості учасників ринку за відібраний із магістральних газопроводів газ.

"У січні заборгованість учасників ринку за відібраний з магістральних газопроводів газ сягнула майже 2 млрд грн (+20%). Половина – це борги Донецькоблгазу та Тернопільміськгазу. Проблема потребує негайного втручання правоохоронних органів: тривалий безоплатний відбір значних обсягів газу та накопичення боргів – загрози для нашої стабільної роботи, а відтак із часом прямо чи опосередковано ляжуть тягарем на плечі споживача", - йдеться у повідомленні.

Також, як вважають в ОГТСУ, заходи впливу на боржників ситуація потребують законодавчого врегулювання.

"Закликамо Верховну Раду України та Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП терміново розглянути законодавчі зміни, які містять дієві заходи впливу на боржників - законопроєкт №3800 та інші ініціативи, що впроваджують рахунки із спеціальним режимом використання для операторів ГРМ", - зазначили в ОГТСУ.

Генеральний директор компанії Сергій Макогон навів порівняння, що дає змогу оцінити складність ситуації. Якщо борги учасників ринку перед ОГТСУ сягають майже 2 млрд грн, то заплановані на 2021 рік витрати на обстеження, діагностику, ремонти та технічне обслуговування магістральних газопроводів компанії становлять 7,8 млрд грн.

«Тобто борги вже перевищують чверть річних витрат, які необхідні для надійної та безпечної роботи газотранспортної системи», - констатує він.

Макогон висловив припущення, що Тернопільміськгаз та Донецькоблгаз, на які припадає більше половини боргу усіх облгазів, "експлуатують газорозподільні мережі неефективно та не використовують кошти за цільовим призначенням".

"У кінцевому результаті така поведінка може призвести до загроз техногенної безпеки для споживачів, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого гендиректор генеруючої компанії «Центренерго» Олександр Корчинський заявив, що питання боргів перед державними компаніями енергетичного сектору потребує вирішення на державному рівні.