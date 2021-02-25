Нафта дорожчає на очікуваннях зростання попиту на паливо

Ціни на нафту підвищуються на очікуваннях зростання попиту на паливо, незважаючи на дані про несподіване збільшення запасів нафти в США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 25 лютого становила 67,44 дол. за барель, що на 0,60% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 24 лютого ці контракти подорожчали на 2,6%, до максимальних з початку січня 2020 року 67,04 дол. за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 25 лютого зросла на 0,46%, до 63,51 дол. за барель. Напередодні ці контракти піднялися в ціні на 2,5%, до 63,22 дол. за барель. За даними Dow Jones Market Data, це максимальний рівень на закриття торгів з 6 січня минулого року.

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Дані міністерства енергетики США, опубліковані 24 лютого, продемонстрували зростання запасів нафти в країні минулого тижня на 1,28 млн барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження запасів нафти на 6,5 млн барелів. Респонденти агентства S&P Global Platts прогнозували їхнє скорочення на 4,8 млн барелів.

"Обсяги нафтопереробки впали на 2,6 млн барелів на добу, водночас 90% цього зниження припадає на узбережжя США в Мексиканській затоці через сніговий вихор", - зазначив аналітик компанії ClipperData Метт Сміт.

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Він акцентував на тому, що це зниження нафтопереробки перевершило падіння видобутку нафти, яке в середньому за тиждень становило 1,1 млн барелів на добу.

Проте ринок в цілому проігнорував ці дані, і далі фокусуючись на позитивних прогнозах, пов'язаних зі скороченням приросту випадків зараження COVID-19, пише S&P Global Platts. Дані Міненерго США не зменшили оптимізму на ринку з приводу того, що зростаюча доступність вакцин стає причиною пом'якшення обмежень і підвищення попиту в США, зазначають аналітики компанії ANZ.

"В Індії збільшення кількості подорожей дозволило попиту повернутися до рівня, що спостерігався до пандемії, споживання в Китаї також значно відновилося", - додали вони.

Ситуація поліпшується також і в Європі, де, за прогнозом S&P Global Platts Analytics, в лютому очікується зростання попиту на бензин на 60 тис. барелів на добу порівняно із січнем. Індекси мобільності у п'яти найбільших економіках регіону (Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції), відповідно до даних Google, покращуються. Наразі вони в середньому на 37,7% нижче докризового рівня, а тиждень раніше це відставання становило 40,4%.