Аудит Міненерго виявив недоотримання 1,5 мільярда

Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міненерго.

"Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання постанови від 21 лютого 2017 року «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових». Складено звіт, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови №95 та виявлено порушення, допущені працівниками Міністерства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розрахункова сума недоотриманих бюджетом надходжень за період із травня 2017 року по грудень 2020 року включно становить 1 550 млн гривень.

"При цьому існує ризик заниження прогнозних платежів до бюджету через наявність у переліках об’єктів основних засобів з нульовою залишковою вартістю внаслідок неприведення їх балансової вартості, яка є основою для нарахування плати за надане в експлуатацію майно, що належить державі, до справедливої", - сказано у звіті.

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Серед виявлених порушень названо підписання з операторами газорозподільних систем договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, яких не було у затвердженій постановою №95 редакції примірного договору.

"Через невідповідність укладених правочинів умовам примірного договору, затвердженою Постановою № 95, операторами ГРМ протиправно отримана вигода у вигляді використання ними державного майна на безоплатній основі, а також завдано істотної шкоди державним інтересам, оскільки державний бюджет за період з 1 травня 2017 по теперішній час недоотримав кошти від операторів ГРМ за використання державного майна", - наголошується в звіті.