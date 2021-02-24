АМПУ розпочала днопоглиблення в акваторії Одеського морпорту

Філія «Днопоглиблювальний флот» розпочала експлуатаційне днопоглиблення господарським способом в акваторії морського порту Одеса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), до якого входить філія.

Зазначається, що роботи проводяться на внутрішній акваторії на ділянці Аванпорту, яка слугує водним підходом до акваторій Карантинної і Нової гаваней.

"Потреба в експлуатаційному днопоглибленні на 2021 рік визначена за результатами сезонних промірів акваторії морського порту. Земкараван відновлює глибини до позначки 13,5 метра, всього об’єм днопоглиблення складе 60 тисяч кубічних метрів грунту», - прокоментував керівник АМПУ Олександр Голодницький.

Він пояснив, що через Аванпорт заходять великотоннажні судна до причалів, на яких чотири портові оператори здійснюють перевалку вантажів, тому доведення глибин до паспортних характеристик дозволить якісно виконувати контрактні зобов’язання з прийому та обробки флоту.

Усі роботи виконуються з дотриманням особливих умов та правил проведення, передбачених чинними дозволами, зауважили в АМПУ.

Як повідомляв Укрінформ, філія «Днопоглиблювальний флот», що входить до складу ДП "АМПУ", виконала річний план з днопоглиблення у 2020 році; обсяг днопоглиблювальних робіт сягнув 1,1 млн кубометрів.

Протягом минулого року днопоглиблення виконувалось в акваторіях Білгород-Дністровського морського порту та морського порту Чорноморськ, а також на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах р. Дніпро.